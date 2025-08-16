Monden Elena Udrea, peripeții după ieșirea din închisoare. Libertatea, departe de liniște







Eliberată din Penitenciarul Târgșor pe 17 iulie, Elena Udrea, fost ministru al Turismului, își trăiește primele săptămâni de libertate alături de fiica sa. Vacanța petrecută la Sinaia s-a transformat însă într-un moment de spaimă, după ce un urs s-a apropiat periculos de cabana unde familia era cazată.

Alături de Eva Maria și de partenerul său, Adrian Alexandrov, Udrea a trecut prin clipe de coșmar, dar a fost salvată de curajul câinelui familiei, Igor, care a reușit să îi protejeze și să alunge animalul.

Elena Udrea, care de la eliberarea din Penitenciarul Târgșor a anunțat că vrea să își dedice timpul vieții de familie, a plecat într-o scurtă vacanță la Sinaia, împreună cu fiica sa și cu Adrian Alexandrov, potrivit retetesivedete.ro. Cei trei au ales o cabană situată la cota 1400, zonă cunoscută pentru prezența frecventă a urșilor.

Într-una dintre seri, un urs s-a apropiat periculos de cabana unde se aflau. În acel moment, Igor, câinele familiei în vârstă de opt luni, a reacționat instinctiv, lătrând și poziționându-se între oameni și animalul sălbatic. Prezența patrupedului a fost suficientă pentru a speria ursul și a-l determina să plece.

Elena Udrea a povestit întâmplarea perețelele sociale, unde a publicat imagini alături de fiica sa și de Igor: „Eva și Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”.

În ultimii ani, populația de urși din România a crescut considerabil, iar autoritățile au raportat o intensificare a incidentelor. Urșii pătrund tot mai des în localități montane și chiar în zone turistice, obișnuindu-se cu prezența oamenilor și cu sursele de hrană lăsate la îndemână.

Sinaia, Predeal, Bușteni și alte stațiuni de pe Valea Prahovei se confruntă constant cu astfel de alerte. În fiecare sezon estival, Jandarmeria Montană primește zeci de apeluri la 112 pentru urși care au intrat în curți, au răscolit tomberoane sau s-au apropiat de cabane și pensiuni.

Autoritățile atrag atenția turiștilor să nu hrănească urșii și să evite deplasările singuri, mai ales după lăsarea întunericului, în zonele cunoscute ca trasee frecventate de animale sălbatice. De asemenea, recomandă folosirea tomberoanelor special securizate pentru a limita accesul urșilor la hrană.

În cazul unei întâlniri directe cu ursul, specialiștii sfătuiesc oamenii să nu fugă, să păstreze distanța și să facă zgomot pentru a descuraja apropierea animalului. Cabana de la cota 1.400, locul unde s-a produs incidentul descris de Elena Udrea, rămâne una dintre zonele preferate de turiști, dar și locul unde întâlnirile cu ursul nu mai sunt deloc o raritate.