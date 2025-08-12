Social Exclusiv. Extremiștii ecologiști omoară turismul montan. Situația e foarte gravă







Extremiștii ecologiști, care se opun cu îndârjire reducerii populației de urși, ajunsă la niveluri periculoase, nu pun în pericol doar viețile oamenilor, cu ucid și turismul montan.

În ultimele două decenii, peste 25 de oameni au fost omorâți de urși în România. Din cauza numărului tot mai mare al animalelor sălbatice din preajma stațiunilor montane, autoritățile au scăpat situația de sub control. Și, blocați de nebunia ideologică ecologistă, în loc să reducă populația de fiare, au adoptat așa-zise măsuri pentru a limita prezența urșilor printre oameni.

Acum, localnicii și turiștii din Bușteni, Sinaia și Predeal continuă să trăiască terorizați teama unor noi incidente precum cel din urmă cu un an, când o tânără a fost ucisă de fiare pe unul dintre cele mai cunoscute și circulate trasee montane.

Conform unui studiu realizat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni. Dar cifrele ar putea să fie mult subevaluate, având în vedere numărul de incidente.

Rezultatele preliminare ale cercetării naționale, publicate în aprilie de Ministerul Mediului, au arătat că populația de urși bruni din România este mult mai mare decât se estimase anterior.

Anul trecut, 381 de urși au fost împușcați în zonele montane din România. Cu toate acestea, localnicii și turiștii din aceste zone trăiesc cu teama la orice pas.

„Sunt multe localităţi, sunt multe staţiuni unde urşii au devenit o prezenţă aproape zilnică. Aşa cum am anunţat şi în trecut, cred că mai ales în ceea ce priveşte tragediile care s-au întâmplat în trecut, suntem obligaţi să venim cu măsuri de intervenţie”, a spunea Mircea Fechet.

Atât localnicii din stațiunea Bușteni, județul Prahova, cât și turiștii se confruntă zilnic cu prezența urșilor care ies din pădure în căutarea hranei, fiind atrași de tomberoanele amplasate în mai multe cartiere ale orașului.

„Turiștii vin și se cazează o zi-două, dar pentru localnici, urșii sunt o mare problemă. Este la ordinea zilei. Nu există zi de la Dumnezeu să nu fie urs în curți, case. Fiecare are o grijă în plus, fie că suntem părinți sau angajați”, ne-a spus angajata unui hotel din Bușteni.

De frică, angajații hotelurilor din zonă pleacă spre casă cu taxiul, ceea ce implică un cost lunar semnificativ.

Deși autoritățile locale susțin că au luat măsuri pentru a stopa fenomenul, localnicii spun că Ocolul Silvic ar trebui să le asigure necesarul de hrană în pădure.

„S-a încercat reducerea gunoiului menajer, dar deja urșii erau obișnuiți că acolo este mâncare. S-au mai scos containerele vechi. Ocolul Silvic ar trebui să asigure hrană suficientă pentru aceste exemplare”, a adăugat ea.

În stațiunea Predeal, hotelierii susțin că s-au obișnuit cu această situație. În plus, aceștia le cer autorităților locale să caute soluții pentru îndepărtarea animalelor sălbatice.

„Turiștii nu au nicio problemă. Mulți vin pregătiți și își iau măsurile precauție, dar localnicii au temeri legate. Autoritățile trebuie să caute soluții”, ne-a spus reprezentantul unui hotel din Predeal.

De asemenea, cei din Sinaia spun că animalele apar des în preajma unităților de cazare.

„Suntem chiar în pădure si turiștii nu au problema asta. Au fost urși în zonă noaptea târziu și s-au văzut pe camere, dar nu ne-am speriat. Angajații nu au temeri pentru că nu am avut situații. Cred că în Bușteni au fost mai multe probleme”, susține o recepționeră din Sinaia.