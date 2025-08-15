Monden

Un român a jucat poker cu Ben Affleck și Mat Damon. „Affleck e bolnav de poker”

Ionel Anton a povestit la un podcast cum e să joci poker cu celebrități de talie internațională, actori, dar și fostul proprietar al Lakers. Dintre toți Affleck se pare că era cel mai pasionat.

Affleck și pasiunea pentru poker

Jucătorul profesionist de poker, Ionel Anton a povestit că în trecut a stat la masa de joc alături de celebrități. ”Eu am jucat cu vicepreședintele Coca Cola , proprietarul lui Los Angeles lakers. Matt Damon, Ben Affleck, George Constanza din Seinfield. Dacă știi să socializezi nu spui ca ești jucător profesionist de poker.

Ca nu e un atu. Ei vor să stea de vorbă cu oameni. Iar dacă ai atins o performanță nu mai e nevoie să spui nimic că se știe ca ești campion. Când spui că joci poker de plăcere, se deschid la conversație. Fiecare îl testează pe celălalt să vadă la ce e bun la ce nu e bun.

E și asta un joc. Ben Affleck e bolnav de poker. Replica lui a fost dacă aș putea să joc doar poker și nimic altceva, asta aș face. Matt Damon e mai calculate”, a povestit românul.

La masa cu Jerry Buss

De asemenea, o altă celebritate alături de care a jucat a fost Jerry Buss. ”Ce șanse aveam eu să stau la masă cu Jerry Buss. Avea o avere de 30 de miliarde de dolari atunci. Eu la vremea aia îmi doream ca fiica mea să meargă la Harvard și i am spus că vrem să ne mutăm la Boston. Și mi-a zis să nu țin cu echipă de acolo.

I-am spus că mie mi place Lakers, așa ne-am cunoscut. Și atunci m-a întrebat: dar știi cine sunt eu?! Și am dat google search, și am rămas uimit. Am fost și la el acasă ulterior. În 2013-2014. Am încercat să-l aduc la București, dar nu mi a ieșit. Toți cei foarte bogați alături de care am stat, am văzut o componentă care nu se regăsește în România: umilință”, a povestit Ionel Anton la un podcast.

