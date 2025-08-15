Monden Un român a jucat poker cu Ben Affleck și Mat Damon. „Affleck e bolnav de poker”







Ionel Anton a povestit la un podcast cum e să joci poker cu celebrități de talie internațională, actori, dar și fostul proprietar al Lakers. Dintre toți Affleck se pare că era cel mai pasionat.

Jucătorul profesionist de poker, Ionel Anton a povestit că în trecut a stat la masa de joc alături de celebrități. ”Eu am jucat cu vicepreședintele Coca Cola , proprietarul lui Los Angeles lakers. Matt Damon, Ben Affleck, George Constanza din Seinfield. Dacă știi să socializezi nu spui ca ești jucător profesionist de poker.

Ca nu e un atu. Ei vor să stea de vorbă cu oameni. Iar dacă ai atins o performanță nu mai e nevoie să spui nimic că se știe ca ești campion. Când spui că joci poker de plăcere, se deschid la conversație. Fiecare îl testează pe celălalt să vadă la ce e bun la ce nu e bun.

E și asta un joc. Ben Affleck e bolnav de poker. Replica lui a fost dacă aș putea să joc doar poker și nimic altceva, asta aș face. Matt Damon e mai calculate”, a povestit românul.

De asemenea, o altă celebritate alături de care a jucat a fost Jerry Buss. ”Ce șanse aveam eu să stau la masă cu Jerry Buss. Avea o avere de 30 de miliarde de dolari atunci. Eu la vremea aia îmi doream ca fiica mea să meargă la Harvard și i am spus că vrem să ne mutăm la Boston. Și mi-a zis să nu țin cu echipă de acolo.

I-am spus că mie mi place Lakers, așa ne-am cunoscut. Și atunci m-a întrebat: dar știi cine sunt eu?! Și am dat google search, și am rămas uimit. Am fost și la el acasă ulterior. În 2013-2014. Am încercat să-l aduc la București, dar nu mi a ieșit. Toți cei foarte bogați alături de care am stat, am văzut o componentă care nu se regăsește în România: umilință”, a povestit Ionel Anton la un podcast.