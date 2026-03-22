De ce ajung oamenii dependenți de jocuri de noroc. Explicațiile lui Augustin Viziru te pun pe gânduri

Oamenii ajung să fie dependeți de jocuri de noroc pentru că nu tolerează să înfrunte realitatea. Aceasta este părerea lui Augustin Viziru, exprimată la un podcast. Și el a fost dependent de jocuri de noroc și a avut un tată care avea aceiași problemă.

De multe ori cei care apelează la jocurile de noroc nu fac altceva decât să fugă de realitate. Cel puțin asta spune Augustin Viziru și el trecut prin această patimă. ”Eu de când nu mai pot să joc biliard, pentru că sunt operat de hernie de disc, am avut o revelație.

Eu când jucam biliard, nu mă mai gândeam la nimic. Eram acolo, concentrat pe ce aveam de făcut. Eu mă deconectam de la orice. Același lucru este valabil și când joci la cazino sau în altă parte. Te rupi de realitate”, a explicat actorul.

Augustin Viziru a continuat să explice teoria sa legată de dependența de jocuri de noroc. ”Dacă ești conectat la joc nu mai ai niciun gând. Dar ești deconectat de la restul problemelor pe care le ai. Și atunci, de aia mulți merg la cazino, alții beau, alții se droghează, toate lucrurile astea. Undeva nu e o problemă că tu joci. Problema este în interiorul tău.

Nu te poate ajuta nimeni decât tu. Tu trebuie să nu te mai minți, să înțelegi de ce ai ajuns acolo și să încerci să repari lucruri”, a mai spus artistul.

Pe de altă parte, actorul spune că asumarea faptelor este vitală pentru recuperare. Practic primul lucru pe care cineva într-o astfel de situație trebuie să îl facă este să își recunoască greșeala și să înceapă să repare la ea. ”Noi ne mințim și dăm vina pe alții. În loc să stai să te gândești ce ai făcut tu greșit”, a mai explicat Augustin Viziru.