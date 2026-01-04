Monden

Jocurile de noroc i-au pus capac lui Lucian Viziru. Fratele și tatăl acestuia au pierdut tot

Lucian Viziru. Sursa foto: Instagram/Lucian Viziru
Jocurile de noroc se pare că au fost marea problemă a familiei Viziru. Și tatăl, dar și fratele lui Lucian, Augustin au avut astfel de probleme.

Lucian Viziru “bătut” de jocurile de noroc

         Actorul a povestit că jocurile de noroc i-au marcat viața. Asta pentru că și tatăl și fratele său au suferit din cauza acestei pasiuni. “Pasiunea tatălui meu pentru jocurile de noroc m-au îndepărtat de el. Eu nu i-aș face niciodată așa ceva copilului meu. Să mă ajute Dumnezeu să nu-i fac niciodată așa ceva copilului meu.

          E greu să-ți pui copilul într-o situație atât de delicată. Adică dacă și-ar fi cheltuit tot banii pe care îi avea într-un cont era treaba lui. Dar s-au răsfrânt si asupra familiei cu case pierdute cu bani pierduți, împrumuturi făcute”, a spus artistul.

Au rămas fără bani pentru operația tatălui

           De altfel, acesta a explicat că dacă nu era nașa lui, nu ar fi avut bani să își opereze tatăl. “Când s-a pus problema să-l operăm pe tata în Austria, noroc cu Mariana Lăcătuș cu nașa, ca ea a zis ca dacă avem nevoie de ceva să-i spunem.

          Ca noi eram lefteri. Noi nu aveam niciun ban în momentul acela. Și dacă nu ne dădeau ei bani de operat ar fi fost mult mai complicat”, a explicat Lucian Viziru.

Nu a vorbit cu fratele doi ani de zile

          Lucian și Augustin Viziru au o relație destul de complicată. “Noi nu ne-am vorbit timp de doi ani așa. Până când am avut eu ceva probleme de sănătate și a venit la mine la spital.

         Dacă îi cer ceva mă ajută, dar singura mea rugăminte la ei a fost să nu mă încurce. Pe mine m a deranjat că problemele tatălui meu și ale fratelui meu s-au răsfrânt și asupra mea”, a conchis actorul.

