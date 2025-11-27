Lucian Viziru, internat în spital timp de trei săptămâni: Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi

Lucian Viziru, celebrul actor din România, a povestit că acest an a fost dificil pentru el, după ce s-a confruntat cu o afecțiune gravă care l-a ținut trei săptămâni în spital. „Acum sunt bine și asta spuneam, că am început de atunci să văd lumea cu alți ochi”, a spus acesta, pentru Cancan.

Lucian Viziru s-a întors definitiv în România, după mai mulți ani petrecuți în Germania. Actorul a revenit în atenția publicului printr-un film realizat împreună cu soția sa, Ema. Producția „Norocoșii: scapă cine poate” a ajuns în cinematografele din întreaga țară pe 6 iunie 2025.

Din cauza unei probleme serioase la rinichi, actorul a stat trei săptămâni în spital, sub supravegherea medicilor. După această perioadă, pe care a depășit-o cu bine, Lucian Viziru a afirmat că își apreciază viața mai mult.

În urmă cu aproape două decenii, actorul a jucat în mai multe telenovele, iar abia acum a explicat motivul pentru care a plecat de la Pro TV, deși primise oferta de a juca în „Aniela”, alături de Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Mihai Petre.

„Eu trebuia să mai joc în serialul Aniela, când am plecat. Nu ne-am înțeles din punct de vedere financiar și mna, în momentul în care am plecat, nu pot să spun că am plecat pe ușa din dos, dar nici departe nu am fost! S-au supărat pe mine, pentru că nu le-am zis din timp. Ce să vă zic?! V-am zis ce am avut de zis și cu asta basta!”, a mai spus acesta.

Actorul a recunscut că, deși telenovelele nu l-au atras cu adevărat, câștigurile de atunci îl mulțumeau.

„Telenovelele nu au fost niciodată dragostea mea cea mare, dar, odată ajuns acolo, îmi plăcea să trec pe la casierie să iau plicul o dată pe săptămână. Din punct de vedere financiar, era bine atunci. Mi se deschideau mai multe uși, aveam alte proiecte, reclame. Era bine”, a dezvăluit Lucian Viziru.