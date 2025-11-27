Nicușor Constantinescu, dus de urgență la spital. Fostul șef al CJ Constanța se afla în spatele gratiilor

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), potrivit România TV.

Constantinescu a fost surprins coborând din duba ANP, adus de la Penitenciarul Poarta Albă, unde își ispășește pedeapsa. Cadrele medicale l-au ajutat să ajungă în scaunul cu rotile până la camera de gardă.

Fostul președinte al CJ Constanța a mai avut probleme de sănătate în trecut, fiind necesară intervenția unei ambulanțe în penitenciar. Atunci, personalul medical a raportat că avea febră, însă a refuzat tratamentul și transportul la spital.

În ultimele luni, Constantinescu a început să întâmpine dificultăți de mobilitate. Anterior, în 2014, el a fost tratat în Statele Unite pentru cancer de prostată. La acea vreme, starea sa era considerată „critică, dar stabilă”, necesitând supraveghere medicală atentă și tratament pentru multiple complicații.

În 2020, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe Nicușor Constantinescu, fost președinte al CJ Constanța, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind achiziția unui elicopter care, ulterior, a fost preluat de SMURD și s-a prăbușit în Lacul Siutghiol. Decizia instanței este definitivă.

Nicușor Constantinescu era deja încarcerat, având alte trei condamnări penale definitive. În iulie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la zece ani de închisoare într-un dosar în care era acuzat că a cheltuit 30 de milioane de lei din bugetul CJ pentru plantarea de perdele forestiere și alte proiecte care nu au fost realizate.

În prezent, el mai execută o pedeapsă de șapte ani și patru luni de închisoare, rezultat din contopirea altor două condamnări definitive: cinci ani pentru dosarul Centrului Militar Zonal și cinci ani pentru dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri..