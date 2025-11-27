Social Breaking news

Nicușor Constantinescu, dus de urgență la spital. Fostul șef al CJ Constanța se afla în spatele gratiilor

Comentează știrea
Nicușor Constantinescu, dus de urgență la spital. Fostul șef al CJ Constanța se afla în spatele gratiilorNicuşor Constantinescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), potrivit România TV.

Nicușor Constantinescu a ajuns la spital

Constantinescu a fost surprins coborând din duba ANP, adus de la Penitenciarul Poarta Albă, unde își ispășește pedeapsa. Cadrele medicale l-au ajutat să ajungă în scaunul cu rotile până la camera de gardă.

Fostul președinte al CJ Constanța a mai avut probleme de sănătate în trecut, fiind necesară intervenția unei ambulanțe în penitenciar. Atunci, personalul medical a raportat că avea febră, însă a refuzat tratamentul și transportul la spital.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în ultima perioadă

În ultimele luni, Constantinescu a început să întâmpine dificultăți de mobilitate. Anterior, în 2014, el a fost tratat în Statele Unite pentru cancer de prostată. La acea vreme, starea sa era considerată „critică, dar stabilă”, necesitând supraveghere medicală atentă și tratament pentru multiple complicații.

Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu
Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu
Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga Polonia
Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga Polonia

În 2020, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe Nicușor Constantinescu, fost președinte al CJ Constanța, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind achiziția unui elicopter care, ulterior, a fost preluat de SMURD și s-a prăbușit în Lacul Siutghiol. Decizia instanței este definitivă.

Nicușor Constantinescu, șir de probleme

Nicușor Constantinescu era deja încarcerat, având alte trei condamnări penale definitive. În iulie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la zece ani de închisoare într-un dosar în care era acuzat că a cheltuit 30 de milioane de lei din bugetul CJ pentru plantarea de perdele forestiere și alte proiecte care nu au fost realizate.

În prezent, el mai execută o pedeapsă de șapte ani și patru luni de închisoare, rezultat din contopirea altor două condamnări definitive: cinci ani pentru dosarul Centrului Militar Zonal și cinci ani pentru dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri..

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:02 - Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu
12:55 - Ciprian Ciucu, obligat de Biroul Electoral să șteargă postări electorale de pe Facebook și Tiktok
12:47 - Donald Tusk, despre decizia UE privind căsătoriile gay: UE nu poate obliga Polonia
12:43 - Psihologia aversiunii față de pierdere: de de ne e teamă să pierdem
12:32 - Cod galben de viituri în 11 județe. Ce zone sunt vizate
12:23 - Fiul lui Bercea Mondialu a omorât un om cu mașina

HAI România!

Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte

Proiecte speciale