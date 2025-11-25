Nicușor Dan, dezvăluiri despre relația cu fostul președinte Emil Constantinescu

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că a refuzat, în 1999, propunerea fostului președinte Emil Constantinescu de a deveni secretar de stat pentru diaspora, explicând că a preferat să rămână în domeniul matematicii. Șeful statului a declarat că a propus încă de atunci crearea unei hărți în timp real a comunităților de români din străinătate.

„E momentul să facem asta, ca statul român să facă periodic niște studii sociologie complexe pentru românii din diaspora pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile acestei comunități și așa cum am scris în strategie, românii din diaspora sunt o oportunitate uriașă pentru noi fiindcă au performat într-un mediu mai competitiv decât în România" a declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că transformarea digitală a administrației ar fi oferit timp oamenilor și economiei și ar fi facilitat accesul românilor din diaspora, care nu ar mai fi fost nevoiți să caute cel mai apropiat consulat. El a menționat că pentru o implicare reală a statului era nevoie și de mai multe consulate.

El a explicat că digitalizarea ar fi redus corupția și evaziunea fiscală, prin structurarea proceselor și limitarea deciziilor discreționare ale funcționarilor. Astfel, șeful statului a declarat că fenomenul corupției și al evaziunii ar fi diminuat.

Nicușor Dan a declarat că românii din diaspora au întâlnit mai ales politicieni în campanii electorale și ar fi trebuit să vadă reprezentanți ai administrației din ambasade și consulate preocupați constant de problemele lor. Președintele a a subliniat necesitatea unei structuri adaptate pentru cursuri de limbă și cultură română pentru copii.

