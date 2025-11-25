Posibil atentat jihadist în Madrid. Trei persoane au fost rănite de un tânăr spaniol

Tribunalul Național din Madrid a deschis o investigație după un incident tratat ca posibil atac jihadist. Ancheta a pornit în urma intervenției Poliției Naționale, care a fost nevoită să imobilizeze un tânăr înarmat cu un cuțit, extrem de agresiv și strigând fraze în arabă în momentul reținerii. În timpul acțiunii, agenții au tras asupra lui, rănindu-l grav în zona pieptului și a șoldului. Înainte de a fi „neutralizat”, individul a atacat trei persoane pe stradă, potrivit El Pais.

Totul a pornit de la apelul unui minor la serviciile de urgență, sâmbătă după-amiază, care a semnalat că fratele său de 18 ani avea un comportament extrem de agitat. În urma sesizării, echipaje ale Poliției Locale și Poliției Naționale s-au deplasat la un apartament de pe strada Peña de Atalaya.

Sâmbătă, în jurul orei locale 14.00 (15.00, ora României), un tânăr înarmat cu un cuțit s-a „aruncat” asupra trecătorilor, rănind trei persoane. Două dintre victime au fost înjunghiate în zona toracelui și a gâtului, în urma unei agresiuni petrecute brusc și fără avertisment pe o stradă din Madrid.

După atac, agresorul – cetățean spaniol – s-a refugiat într-un apartament aflat pe strada Peña de Atalaya. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și au găsit cele trei victime, solicitând întăriri pentru a-l imobiliza pe suspect.

La scurt timp, echipe de elită puternic înarmate au fost mobilizate pentru a gestiona situația. Fratele atacatorului a sunat la poliție, informând că tânărul de 18 ani s-a baricadat în locuința familiei, având asupra lui un cuțit lung.

Sâmbătă seara, în jurul orei locale 18.30 (19.30, ora României), forțele de ordine au pătruns în apartament și l-au găsit pe suspect într-o stare de „agresivitate mare”, cel mai probabil „sub influenţa unor substanţe psihotrope”.

În momentul în care au intrat, acesta recita din Coran, iar când a încercat să fugă, polițiștii au folosit mai întâi un pistol cu șocuri electrice, fără efect. Ulterior, au fost nevoiți să deschidă focul.

Suspectul a fost rănit în zona pieptului și a șoldului și transportat de urgență la Spitalul Gregorio Marañón. Luni, nu existau informații oficiale privind evoluția stării sale de sănătate. La două zile după incident, justiția spaniolă a deschis o anchetă privind un posibil atentat jihadist, în condițiile în care indiciile care sugerează o radicalizare a tânărului se înmulțesc.

Investigația a fost preluată de Brigada Provincială de Informații din Madrid, structură specializată în gestionarea cazurilor legate de terorism.