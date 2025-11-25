International Breaking news

Posibil atentat jihadist în Madrid. Trei persoane au fost rănite de un tânăr spaniol

Posibil atentat jihadist în Madrid. Trei persoane au fost rănite de un tânăr spaniol
Tribunalul Național din Madrid a deschis o investigație după un incident tratat ca posibil atac jihadist. Ancheta a pornit în urma intervenției Poliției Naționale, care a fost nevoită să imobilizeze un tânăr înarmat cu un cuțit, extrem de agresiv și strigând fraze în arabă în momentul reținerii. În timpul acțiunii, agenții au tras asupra lui, rănindu-l grav în zona pieptului și a șoldului. Înainte de a fi „neutralizat”, individul a atacat trei persoane pe stradă, potrivit El Pais.

Posibilul atentat jihadist a avut loc în plină zi

Totul a pornit de la apelul unui minor la serviciile de urgență, sâmbătă după-amiază, care a semnalat că fratele său de 18 ani avea un comportament extrem de agitat. În urma sesizării, echipaje ale Poliției Locale și Poliției Naționale s-au deplasat la un apartament de pe strada Peña de Atalaya.

Sâmbătă, în jurul orei locale 14.00 (15.00, ora României), un tânăr înarmat cu un cuțit s-a „aruncat” asupra trecătorilor, rănind trei persoane. Două dintre victime au fost înjunghiate în zona toracelui și a gâtului, în urma unei agresiuni petrecute brusc și fără avertisment pe o stradă din Madrid.

După atac, agresorul – cetățean spaniol – s-a refugiat într-un apartament aflat pe strada Peña de Atalaya. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și au găsit cele trei victime, solicitând întăriri pentru a-l imobiliza pe suspect.

Posibil atac jihadist in Madrid

Posibil atac jihadist in Madrid. Sursă foto: captură video

Fratele atacatorului a sunat la poliție

La scurt timp, echipe de elită puternic înarmate au fost mobilizate pentru a gestiona situația. Fratele atacatorului a sunat la poliție, informând că tânărul de 18 ani s-a baricadat în locuința familiei, având asupra lui un cuțit lung.

Sâmbătă seara, în jurul orei locale 18.30 (19.30, ora României), forțele de ordine au pătruns în apartament și l-au găsit pe suspect într-o stare de „agresivitate mare”, cel mai probabil „sub influenţa unor substanţe psihotrope”.

În momentul în care au intrat, acesta recita din Coran, iar când a încercat să fugă, polițiștii au folosit mai întâi un pistol cu șocuri electrice, fără efect. Ulterior, au fost nevoiți să deschidă focul.

Investigația, preluată de o  structură specializată în gestionarea cazurilor legate de terorism

Suspectul a fost rănit în zona pieptului și a șoldului și transportat de urgență la Spitalul Gregorio Marañón. Luni, nu existau informații oficiale privind evoluția stării sale de sănătate. La două zile după incident, justiția spaniolă a deschis o anchetă privind un posibil atentat jihadist, în condițiile în care indiciile care sugerează o radicalizare a tânărului se înmulțesc.

Investigația a fost preluată de Brigada Provincială de Informații din Madrid, structură specializată în gestionarea cazurilor legate de terorism.

