Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano. Fundașul român și-a prelungit contractul până în 2030

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano. Fundașul român și-a prelungit contractul până în 2030
Un nou pas important în cariera lui Andrei Rațiu a fost confirmat vineri, după ce fundașul dreapta al naționalei a semnat o prelungire pe termen lung cu Rayo Vallecano. Clubul din Madrid a făcut anunțul pe rețelele de socializare, punând capăt speculațiilor din ultimele luni legate de un posibil transfer la o echipă de top: „Andrei Rațiu va juca pentru Rayo Vallecano până la sfârșitul sezonului 2029-30”, este mesajul scris pe pagina de X a clubului.

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano până la finalul sezonului 2029–2030. După o perioadă în care s-a discutat intens despre un interes manifestat de Barcelona sau PSG, fundașul român a ales stabilitatea și a decis să continue alături de clubul din Madrid.

Considerat unul dintre cei mai valoroși laterali din La Liga, Andrei Rațiu s-a remarcat în ultimele două sezoane prin incursiunile sale ofensive și prin viteza excelentă, elemente care l-au transformat într-un punct forte al echipei.

Clubul spaniol a dorit să evite riscul de a-l pierde gratuit pe internaționalul român și a ajuns rapid la o înțelegere pentru noul contract valabil până în 2030. În aceste condiții, Rayo Vallecano va avea o poziție mult mai solidă în eventualele discuții cu alte cluburi interesate de fundaș. Chiar dacă un transfer în iarnă rămâne posibil, noul acord face ca suma cerută de madrileni să fie, cel mai probabil, considerabil mai mare decât în trecut.

Andrei Rațiu

Andrei Rațiu. Sursă foto: X.com

Barcelona, din nou interesată de Rațiu

Zvonurile privind un potențial transfer nu au dispărut, iar presa din Spania a revenit recent asupra interesului Barcelonei pentru fundașul român. Jurnaliștii iberici au subliniat că „Andrei Rațiu a devenit unul dintre cei mai căutați fundași din La Liga. Iar Barcelona îl are din nou în vedere. Fundașul dreapta român ar putea fi implicat într-un transfer semnificativ în vara viitoare. Barcelona și-a manifestat interesul pentru Rațiu după ce i-a urmărit progresul în La Liga timp de mai multe sezoane.  Catalanii iau în considerare o ofertă de aproximativ 20 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Rayo Vallecano să-i dea drumul”, au scris, de exemplu, recent jurnaliștii iberici de la fichajes.net.

Un profil tot mai atractiv în fotbalul spaniol

Popularitatea lui Rațiu în campionatul spaniol continuă să crească, iar evoluțiile sale constante îl mențin în atenția unor cluburi importante. În ciuda interesului puternic, fundașul român a preferat să-și asigure continuitatea la Vallecano, unde a devenit un om de bază.

Prelungirea contractului până în 2030 oferă atât jucătorului, cât și clubului, stabilitatea necesară pentru următorii ani, în timp ce posibilitatea unui transfer rămâne deschisă, însă în condiții mult mai avantajoase pentru madrileni.

