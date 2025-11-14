Mircea Lucescu, înainte de meciul Bosnia–România: Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare!

Înaintea duelului cu Bosnia, selecţionerul României, Mircea Lucescu, s-a arătat încrezător în șansele tricolorilor și a afirmat că obiectivul său rămâne formarea unei echipe capabile să ajungă la Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul consideră că România poate obține un rezultat pozitiv la Zenica.

Întrebat de jurnaliștii din Bosnia dacă se teme de o demitere în cazul unui eșec, selecționerul a reacționat ferm: „Eu nu pot fi demis!”, a declarat Mircea Lucescu în conferința de presă.

El a explicat că pentru el nu este vorba de presiune, ci de datorie: „Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate: să fac o echipă competitivă care să meargă la campionatul mondial.”

Lucescu a analizat și meciul tur:

„Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câştige la Bucureşti. Dacă arbitrul nu dădea penalti, nu câştiga acolo. Am avut ocazii, am controlat jocul. Nu are de ce să îmi fie teamă. E o echipă puternică, are experienţă, potenţial, dar nu cred că va fi un meci dificil, ci un meci obişnuit de calificare.”

Selecționerul a subliniat că, față de anul trecut, lotul a suferit numeroase modificări: „Echipa naţională, faţă de anul trecut, a pierdut foarte mulţi jucători, din diferite motive, a trebuit să schimbăm şi să reconstruim. Este o echipă nouă, chiar dacă are o bază, pe cei care au fost la Campionatul European.”

Cu toate acestea, Lucescu se declară liniștit și încrezător în evoluția jucătorilor săi:

„Nu îmi fac nici un fel de probleme în legătură cu echipa, s-au pregătit foarte bine în toată această perioadă. Cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit cu un entuziasm extraordinar şi cu o cunoaştere foarte precisă a ceea ce au de făcut.”

România va încerca să obțină un rezultat esențial în lupta pentru calificarea la Mondialul din 2026.

Portari:echipa

Ionuţ Radu (Celta Vigo, Spania – 6/0), Ştefan Târnoveanu (FCSB – 3/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923 – 0/0)

Fundaşi:

Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, Spania – 34/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia – 23/0), Virgil Ghiţă (Hannover 96, Germania – 6/1), Bogdan Racoviţan (Raków, Polonia – 4/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova – 22/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel – 1/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova – 49/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj – 48/6)

Mijlocaşi:

Marius Marin (Pisa, Italia – 34/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova – 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia – 70/12), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru – 3/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia – 49/7), Florin Tănase (FCSB – 24/5), Darius Olaru (FCSB – 26/0), Dennis Man (PSV Eindhoven, Ţările de Jos – 41/10), David Miculescu (FCSB – 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, Turcia – 32/5), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova – 1/0), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923 – 1/0)

Atacanţi:

Denis Drăguş (Eyüpspor, Turcia – 26/7), Daniel Bîrligea (FCSB – 5/1), Louis Munteanu (CFR Cluj – 3/1)