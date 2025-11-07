Cine sunt jucătorii aleși de Mircea Lucescu pentru ultimele meciuri din preliminariile CM2026

Selecționerul Mircea Lucescu a făcut publică lista jucătorilor convocați pentru ultimele două confruntări din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026, partide care vor avea loc împotriva Bosniei-Herțegovina și San Marino.

Lotul anunțat vineri, 7 noiembrie, de FRF, cuprinde 26 de fotbaliști, dintre care 13 evoluează în străinătate și alți 13 activează în prima ligă din România.

Portari:echipa

Ionuţ Radu (Celta Vigo, Spania – 6/0), Ştefan Târnoveanu (FCSB – 3/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923 – 0/0)

Fundaşi:

Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, Spania – 34/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia – 23/0), Virgil Ghiţă (Hannover 96, Germania – 6/1), Bogdan Racoviţan (Raków, Polonia – 4/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova – 22/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel – 1/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova – 49/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj – 48/6)

Mijlocaşi:

Marius Marin (Pisa, Italia – 34/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova – 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia – 70/12), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru – 3/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia – 49/7), Florin Tănase (FCSB – 24/5), Darius Olaru (FCSB – 26/0), Dennis Man (PSV Eindhoven, Ţările de Jos – 41/10), David Miculescu (FCSB – 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, Turcia – 32/5), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova – 1/0), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923 – 1/0)

Atacanţi:

Denis Drăguş (Eyüpspor, Turcia – 26/7), Daniel Bîrligea (FCSB – 5/1), Louis Munteanu (CFR Cluj – 3/1)

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45 – Bosnia-Herţegovina – România, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica

Marţi, 18 noiembrie, ora 21:45 – România – San Marino, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti

După o serie de rezultate mixte, România se află în lupta finală pentru calificare, având nevoie de un parcurs fără greșeală în ultimele două etape. În grupa H se mai află Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino.

În meciurile disputate până acum, „tricolorii” au înregistrat victorii importante cu Cipru și Austria, dar și remize și înfrângeri care au complicat calculele calificării. Duelurile cu Bosnia și San Marino vor fi decisive pentru poziția finală a echipei în grupă.

Cupa Mondială din 2026 va fi organizată în comun de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. La turneul final vor merge direct echipele care vor câștiga cele 12 grupe de calificare. Formațiile clasate pe locul secund, alături de cele mai bune patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, vor fi repartizate prin tragere la sorți pentru a disputa două meciuri de baraj – semifinale și finale – ce vor decide ultimele patru reprezentative europene care vor obține biletele pentru competiție.