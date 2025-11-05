Nicușor Dan, la moartea lui Emeric Ienei: Un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească
- Maria Dima
- 5 noiembrie 2025, 21:13
Fostul antrenor Emeric Ienei, unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. Cariera sa impresionantă și contribuțiile sale remarcabile la sportul autohton au fost aduse în prim-plan de mesajele de condoleanțe transmise de oficiali ai statului.
Președintele Nicușor Dan: „Figura legendară a fotbalului românesc”
Președintele Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe pagina sa de X, că „astăzi am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre. De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton.
A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionat mondial de fotbal”.
Șeful statului a adăugat că, „dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului”. Nicușor Dan a încheiat mesajul său cu mulțumiri pentru întreaga bucurie adusă fanilor fotbalului românesc și cu condoleanțe adresate familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.
Premierul Ilie Bolojan: Momente memorabile care rămân vii
Și premierul Ilie Bolojan a transmis, la rândul său, că de Emeric Ienei se leagă numeroase momente memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă”, a precizat șeful Executivului.
Bolojan a amintit și de prezența discretă, dar prietenoasă, a lui Ienei în ultimii ani: „Noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului, mereu cu un zâmbet în colțul gurii. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească!”
Moștenirea lui Emeric Ienei
Emeric Ienei rămâne în memoria fotbalului românesc prin performanțele sale istorice: alături de Steaua București, a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, iar cu echipa națională a României a reușit să o califice, în 1990, la un Campionat Mondial după o pauză de două decenii. Profesionalismul, modestia și eleganța sa au lăsat o amprentă durabilă asupra fotbalului românesc și asupra generațiilor de sportivi pe care i-a format.
