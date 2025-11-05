Nicușor Dan, la moartea lui Emeric Ienei: Un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească

Fostul antrenor Emeric Ienei, unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. Cariera sa impresionantă și contribuțiile sale remarcabile la sportul autohton au fost aduse în prim-plan de mesajele de condoleanțe transmise de oficiali ai statului.

Președintele Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe pagina sa de X, că „astăzi am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre. De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton.

A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionat mondial de fotbal”.

Șeful statului a adăugat că, „dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului”. Nicușor Dan a încheiat mesajul său cu mulțumiri pentru întreaga bucurie adusă fanilor fotbalului românesc și cu condoleanțe adresate familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Și premierul Ilie Bolojan a transmis, la rândul său, că de Emeric Ienei se leagă numeroase momente memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă”, a precizat șeful Executivului.

Bolojan a amintit și de prezența discretă, dar prietenoasă, a lui Ienei în ultimii ani: „Noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului, mereu cu un zâmbet în colțul gurii. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească!”

Emeric Ienei rămâne în memoria fotbalului românesc prin performanțele sale istorice: alături de Steaua București, a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, iar cu echipa națională a României a reușit să o califice, în 1990, la un Campionat Mondial după o pauză de două decenii. Profesionalismul, modestia și eleganța sa au lăsat o amprentă durabilă asupra fotbalului românesc și asupra generațiilor de sportivi pe care i-a format.