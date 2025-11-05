Doliu în fotbalul românesc: A murit Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei și al naționalei

Fotbalul românesc este în doliu după ce Emeric Ienei, unul dintre cei mai importanți antrenori și foști jucători din istoria sportului românesc, a mruit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Vestea a fost confirmată de familia fostului tehnician și de reprezentanții clubului Steaua București.

Emeric Ienei, supranumit de fani „nea Imi”, a rămas în memoria colectivă drept antrenorul care a condus Steaua București la cel mai mare succes din istoria clubului: câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Echipa sa, formată din legende precum Helmuth Duckadam, Marius Lăcătuș și Gheorghe Boloni, a scris o pagină de aur a fotbalului românesc, iar victoria de la Sevilla rămâne unul dintre cele mai memorabile momente din sportul românesc.

În ultimii ani, Ienei s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, care i-au redus considerabil aparițiile publice. În ultimele zile, fostul antrenor a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, după ce a suferit o pneumonie severă. Medicii au indicat această afecțiune ca fiind cauza principală a decesului.

Născut pe 22 martie 1937, în Agrișul Mic, județul Arad, Ienei și-a început cariera de fotbalist la juniorii echipei Flamura Roșie, debutând ca senior în 1955.

După doi ani, în 1957, s-a transferat la Steaua București, unde a jucat timp de 12 ani, evoluând ca mijlocaș defensiv și fundaș central. În tricoul „roș-albaștrilor”, Ienei a bifat 259 de partide și a înscris șapte goluri, câștigând de trei ori titlul de campion al României și patru Cupe ale României.

Cariera sa de jucător s-a încheiat la Kayserispor, în Turcia, dar contribuțiile sale la nivelul național și internațional nu au fost uitate. Pe lângă activitatea sa la cluburi, Ienei a jucat pentru echipele naționale U19, olimpică și a fost selecționat de șase ori la prima reprezentativă a României.

Ca antrenor, el a devenit sinonim cu profesionalismul și tactica riguroasă. Performanța de la Cupa Campionilor Europeni i-a adus recunoașterea nu doar în România, ci și în Europa, iar cariera sa a influențat generații întregi de fotbaliști și tehnicieni.