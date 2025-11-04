FCSB a pierdut definitiv procesul pentru marca Steaua. Talpan: E o victorie foarte mare

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, 4 noiembrie, recursul depus de FCSB în procesul privind marca. Decizia este definitivă, iar clubul condus de Gigi Becali nu mai are nicio cale de atac. Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a afirmat că este foarte bucuros. „E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a spus acesta, pentru Fanatik.

„Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a spus Talpan, pentru sursa menționată anterior.

Tribunalul București urmează să stabilească un termen pentru reluarea procesului privind prejudiciul, blocat de aproape zece ani din cauza litigiului legat de anularea mărcilor.

Instanța supremă a luat această hotărâre după ce a decis că recursul formulat de FCSB nu are temei legal.

„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de reculenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se arată în decizia ÎCCJ.

Gigi Becali a declarat, despre decizia ÎCCJ, că nu este interesat și că își va lăsa avocații să se ocupe de toate aspectele juridice ale cazului.

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a spus Becali, pentru Fanatik.

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali și FCSB au pierdut definitiv procesul privind palmaresul echipei istorice Steaua. Prin hotărârea instanței, toate trofeele obținute între anii 1947 și 1998 au fost atribuite clubului din Liga a II-a, iar FCSB păstrează palmaresul începând din 2003, anul în care echipa a fost preluată de Gigi Becali.

„Am câștigat! FCSB nu este continuatoarea Stelei! FCSB nu este Steaua! FCSB nu are un palmares, nici măcar al ei care sa fie recunoscut! Domnule Ciolacu, domnule Ponta, domnule Becali, oricât ați visa FCSB nu este Steaua și nu va fi niciodată, nu este și nu va fi continuatoarea Stelei! Acest dosar câștigat înseamnă multă muncă, seriozitate și studiu, nopți nedormite din partea mea, emoții și teama că poate nu am fost suficient de bun, suficient de clar în formularea apărărilor notelor scrise!”, spunea Talpan în luna iunie.