Sport

Gigi Becali are pe masă șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Ce decizie va lua finanțatorul

Comentează știrea
Gigi Becali are pe masă șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Ce decizie va lua finanțatorulGigi Becali. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali poate să dea o importantă financiară. Finanțatorul de la FCSB a anunțat că are o ofertă importantă pentru Daniel Bîrligea, cel mai bine cotat atacant din campionatul intern. Sunt 7 milioane de euro pe care o echipă îi pune la bătaie pentru fotbalistul „roș-albaștrilor”, dar Becali a spus că, deocamdată, nu este interesat de vânzare.

Gigi Becali a anunțat că are o ofertă de șapte milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

„Uite, la ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea. Nu vreau să-l dau! Nu vreau! Nu sper să iau nimic la ora asta, că la ora asta sunt în găleată. Ca atare, nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri, ca să mă scoată din situația care este.

„La iarnă va fi altceva, îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3. Zic și eu, nu știu, poate omul o vrea mai mult. Atât aș da eu. La ora asta, așa cum este, dau 3. Și acum, pe loc, chiar dacă nu joacă deloc! Dau 3 milioane și-l iau la iarnă”, a afirmat Gigi Becali la Prima Sport.

Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea. Sursa foto: Facebook

Atacantul de la FCSB ar putea să ajungă în SUA

Daniel Bîrligea ar putea să ajungă în SUA, dacă finanțatorul va fi de acord să facă transferul. „Este din America oferta, din MLS. Dar oricum nu se fac transferuri acum, atunci n-avea rost să negociez. Bîrligea impresionează în anumite momente dacă are ambiție, inventează goluri.

Kremlinul a respins o întâlnire Putin-Trump pentru pacea din Ucraina
Kremlinul a respins o întâlnire Putin-Trump pentru pacea din Ucraina
Explozie într-un supermaket din Mexic. Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața
Explozie într-un supermaket din Mexic. Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața

El a inventat acel gol, presing la portar și apoi a dat în semnul crucii, gol cu pieptul. Golul lui, inventat de el. Golul cu Oțelul, inventat de el. Ăștia sunt fotbaliștii mari. De aia am pretenții de la el, că e jucător special. Am nevoie de el”, a mai precizat latifundiarul din Pipera.

Becali a mai povestit și ce s-a întâmplat în timpul meciului pe care FCSB l-a câștigat, sâmbătă, la U Cluj, scor 2-0. „I-am transmis lui Bîrligea (n.r. - prin intermediul staffului) în timpul meciului: Bă, spune-i lui Bîrligea să alerge, că o să fie schimbat! Nu a înțeles. Bă, mai spune-i o dată!. N-a înțeles. Spune-i să alerge, că nu mai vrea să alerge. Nu a înțeles, schimbare!”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:32 - Kremlinul a respins o întâlnire Putin-Trump pentru pacea din Ucraina
11:20 - Lucruri ciudate, considerate de vrăjitoare, aducătoare de noroc
11:11 - Testamentul lui Petru cel Mare și visul lui Putin
11:01 - Cât te costă, în 2025, să ții aerul condiționat pornit o zi întreagă. Diferența reală între 23 și 26 de grade
10:50 - Zohran Mamdani, candidatul socialist pentru Primăria New York, susținut de Obama în campanie
10:38 - Un truc banal folosit de măcelari. Cum obții cârnați mai suculenți și mai aromați

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale