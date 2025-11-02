Gigi Becali are pe masă șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Ce decizie va lua finanțatorul

Gigi Becali poate să dea o importantă financiară. Finanțatorul de la FCSB a anunțat că are o ofertă importantă pentru Daniel Bîrligea, cel mai bine cotat atacant din campionatul intern. Sunt 7 milioane de euro pe care o echipă îi pune la bătaie pentru fotbalistul „roș-albaștrilor”, dar Becali a spus că, deocamdată, nu este interesat de vânzare.

„Uite, la ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea. Nu vreau să-l dau! Nu vreau! Nu sper să iau nimic la ora asta, că la ora asta sunt în găleată. Ca atare, nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri, ca să mă scoată din situația care este.

„La iarnă va fi altceva, îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3. Zic și eu, nu știu, poate omul o vrea mai mult. Atât aș da eu. La ora asta, așa cum este, dau 3. Și acum, pe loc, chiar dacă nu joacă deloc! Dau 3 milioane și-l iau la iarnă”, a afirmat Gigi Becali la Prima Sport.

Daniel Bîrligea ar putea să ajungă în SUA, dacă finanțatorul va fi de acord să facă transferul. „Este din America oferta, din MLS. Dar oricum nu se fac transferuri acum, atunci n-avea rost să negociez. Bîrligea impresionează în anumite momente dacă are ambiție, inventează goluri.

El a inventat acel gol, presing la portar și apoi a dat în semnul crucii, gol cu pieptul. Golul lui, inventat de el. Golul cu Oțelul, inventat de el. Ăștia sunt fotbaliștii mari. De aia am pretenții de la el, că e jucător special. Am nevoie de el”, a mai precizat latifundiarul din Pipera.

Becali a mai povestit și ce s-a întâmplat în timpul meciului pe care FCSB l-a câștigat, sâmbătă, la U Cluj, scor 2-0. „I-am transmis lui Bîrligea (n.r. - prin intermediul staffului) în timpul meciului: Bă, spune-i lui Bîrligea să alerge, că o să fie schimbat! Nu a înțeles. Bă, mai spune-i o dată!. N-a înțeles. Spune-i să alerge, că nu mai vrea să alerge. Nu a înțeles, schimbare!”