Gigi Becali, reacție după ce ANAF a anunțat controale la FCSB. Dacă nu am dreptate, îmi tai capul

Gigi Becali s-a enervat în momentul în care a auzit că FCSB, echipa pe care o finanțează, va fi controlată de ANAF. Au fost anunșate controale amănunțite pentru a vedea după ce reguli financiare joacă gruparea „roș-albastră”.

Becali a spus că inspectorii vor efectua doar un control și dă vina pe soft, pentru problemele depistate la verificarea precedentă. „Nu au găsit nimic! Suma apărută e inventată. În februarie ne-au zis să le dăm niște detalii. Le-am dat, iar acum o să vină în control, așa cum vin la orice firmă.

Există un soft care arată câți bani s-au încasat, câți bani s-au cheltuit, cât s-a plătit. Iar prin inteligența artificială, prin soft, spun că trebuie să ai un anumit profit, pe baza cifrei de afaceri. Să spunem 10 milioane de euro. Și pe baza acestui profit trebuie să plătești impozit, 1,6 milioane de euro. Și văd dacă ai plătit sau nu.

Ei vor să vadă dacă noi am lucrat corect. Dar banii sunt în cont, toți. Ei vin doar în control. ANAF spune că există un factor de risc, pentru că cifra de afaceri e mare și nu există profit mare. Ei consideră clubul ca pe orice altă firmă. Nu consideră că e vorba de fotbal și că e diferit. Computerul nu zice că e altceva, că trebuie alt soft”, a spus finanțatorul de la FCSB.

„Consideră că o firmă care are încasări de 25 de milioane de euro și cifră de afaceri de 100 de milioane trebuie să aibă profit de măcar 10% din cifra de afaceri. Și se întreabă: «De ce nu ai profit de măcar 10 milioane de euro? De ce ești pe pierdere?». Se uită și în urmă, pe 5 ani. Și spun: «Acum de ce ești pe profit? Iar anul următor ai fost pe pierdere». Aici e altă chestiune. Anul ăsta l-am vândut pe Man și am avut profit, anul următor nu l-am mai vândut și am intrat pe pierdere. Ei nu înțeleg.

Nu știu ce înseamnă activ necorporal, adică jucătorul. Eu îl cumpăr, dau 3 milioane pe el, dar poate apoi să ajungă să facă zero. Ei nu știu asta. Consideră că, dacă ai dat 3 milioane, atât face. Și e parte din patrimoniul firmei. Dar poate îl vând cu 100.000 de euro. Cum am făcut cu Ștefănescu. L-am luat cu 1,3 milioane și l-am vândut cu 200.000 de euro. Computerul nu știe că e jucător. Se uită că am luat cu 1,3 milioane și am dat cu 200.000 de euro. Se întreabă dacă nu cumva sunt bani la negru”, a mai declarat Becali pentru gsp.ro.