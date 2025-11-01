Abundență și șanse neașteptate. Semnele zodiacale favorizate de astre în noiembrie

În luna noiembrie 2025, patru semne zodiacale vor beneficia de oportunități semnificative de abundență și noroc, datorită pozițiilor planetelor Jupiter și Venus.

Jupiter se află în Rac și va intra în retrograd pe 11 noiembrie, rămânând astfel până pe 11 martie 2026. În timp ce retrogradul aduce un moment de reflecție, efectele sale rămân benefice, mai ales în ceea ce privește familia, viața personală și securitatea emoțională.

Venus își încheie tranzitul prin Balanță și pătrunde în Scorpion între 6 și 30 noiembrie, mutându-se în Săgetător în ultima zi a lunii.

Tranzitul Venus prin Scorpion pune accent pe bani și resurse comune, iar cel din Săgetător influențează domeniul muncii și al sănătății.

Pentru Rac, luna noiembrie poate aduce abundență și noroc. Jupiter, aflat în casa întâi, „poate atrage tot felul de oportunități, dar depinde de tine să le valorifici atunci când apar”, potrivit astrologilor.

În primele zile ale lunii, Venus în Balanță tranzitează casa a patra, a familiei, favorizând momente petrecute acasă și întâlniri cu apropiații.

Odată cu intrarea lui Venus în Scorpion, casa a cincea, cea a prietenilor și a iubirii, devine activă. Astfel, perioada poate fi favorabilă socializării și întâlnirii unor persoane importante.

La finalul lunii, Venus intră în Săgetător, influențând casa a șasea, a muncii și sănătății.

Luna plină din 5 noiembrie în casa a opta, a banilor altora, este de asemenea benefică, „mai ales că face sextil cu Jupiter”, iar Luna Nouă din 19 noiembrie în Scorpion poate atrage venituri noi.

Pentru Scorpion, Jupiter în Rac tranzitează casa a noua, favorizând legături cu persoane aflate la distanță, călătorii și oportunități educaționale. De asemenea, tranzitul poate fi benefic în cazul unor dispute legale.

Venus intră în casa întâi a Scorpionului, moment în care „sunteți la cel mai atractiv, ceea ce vă permite să atrageți oportunități și să convingeți pe ceilalți de ideile voastre”. La sfârșitul lunii, Venus se mută în casa a doua, a veniturilor, influențând finanțele personale.

Luna plină din 5 noiembrie cade în casa a șaptea, a parteneriatelor, evidențiind relații importante, iar Luna Nouă în Scorpion marchează începutul unui ciclu personal de manifestare a dorințelor.

Pentru Gemeni, Jupiter în casa a doua favorizează oportunități financiare și creșterea stimei de sine. Venus în casa a cincea stimulează activitățile sociale și amoroase, iar după 6 noiembrie, tranzitul prin casa a șasea poate aduce beneficii la locul de muncă și în sănătate.

„Aceasta este perioada în care munca voastră poate fi observată, ceea ce poate deschide noi oportunități”, arată astrologii.

Luna plină din Taur, în casa a doisprezecea, facilitează eliminarea gândurilor negative, iar Luna Nouă în casa a șasea aduce noi începuturi profesionale.

Pentru Balanță, Jupiter tranzitează casa a zecea, a carierei, influențând relațiile cu publicul și oportunitățile profesionale. Venus în casa întâi accentuează imaginea personală și atrage oportunități favorabile.

Când Venus intră în Scorpion, casa a doua a banilor, acest tranzit poate fi potrivit pentru a cere o mărire sau a obține un beneficiu financiar.

La finalul lunii, Venus pătrunde în Săgetător, casa comunicării, favorizând relațiile și colaborările. Luna plină și Luna nouă evidențiază casele banilor, subliniind importanța negocierilor și veniturilor.