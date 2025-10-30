Rețea de mită în ANAF, destructurată de DNA. Cinci șefi antifraudă, prinși după ce s-au denunțat între ei

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a destructurat o amplă rețea de corupție din interiorul ANAF, formată din mai mulți șefi și inspectori ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, una dintre cele mai importante structuri de control fiscal din țară.

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, ancheta a fost demarată în urmă cu patru luni și a vizat cinci funcționari de rang înalt, prinși în flagrant sau audiați de procurorii anticorupție.

Printre cei cercetați se află:

Investigația a pornit în iunie 2025, în urma unui denunț depus de Mihai Goagă, apropiat al unor administratori de firme de transport alternativ. Aceștia ar fi dat mităîntre 10.000 și 15.000 de euro unor inspectori ANAF pentru a evita controale fiscale sau sesizări penale.

Pentru documentarea faptelor, procurorii DNA au colaborat cu denunțători și persoane sub acoperire, care au pretins că vor să își recupereze banii dați anterior drept mită, folosind pretextul: „Au venit procurorii peste noi, dă-ne banii înapoi!”.

Prin această metodă, anchetatorii au reușit să probeze cel puțin cinci cazuri de corupție, în care funcționarii s-au denunțat reciproc, generând un adevărat efect domino ce a dus la prinderea întregului grup.

În timpul anchetei, unul dintre inspectorii implicați a dezvăluit o altă schemă de corupție, în care ar fi fost implicați cetățeni chinezi din complexul comercial Dragonul Roșu, care ofereau bani pentru „protecție” la controalele fiscale.

Inspectorul George Valentin Ionescu ar fi primit 35.000 de lei (aproximativ 7.000 de euro) pentru „urgentarea” finalizării unui control. În această speță sunt menționate numele Zheng Tingting și Li Danhui, rude ale omului de afaceri Zhang Jianjun, cunoscut și sub numele de „Mihai”, implicat anterior în dosarul „Shanghai”.

Potrivit procurorilor, mita oferită între 2023 și 2024 a totalizat zeci de mii de euro, fiind împărțită între mai mulți funcționari ai ANAF.

Bogdan Istrati ar fi primit 45.000 lei (15.000 euro), din care 20.000 lei ar fi fost distribuiți subalternilor Aurică și Marin.

În dosarul „Dragonul Roșu”, sumele menționate de anchetatori ajung la 35.000 lei, oferite în două tranșe.

Cercetările DNA vizează infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită, precum și complicitate la dare de mită, toate legate de controale fiscale „aranjate” pentru a evita sancțiuni penale.

Până în prezent, dosarul include zece suspecți și inculpați, trei acțiuni în flagrant, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției și funcționari care colaborează cu procurorii. Anchetatorii au extins investigațiile pentru a identifica posibile legături între structurile regionale ale ANAF și alte firme protejate în perioada 2022–2025.