FC Argeș și Universitatea Cluj, victorii în prima etapă a grupelor din Cupa României

Update: 20.35: Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1. Au marcat: Stefanovici (44 - autogol) / Etim (61 și 85), David Matei (77) și Cicâldău (88).

Start spectaculos în grupele Cupei României, cu meciuri pline de suspans și goluri pe final. Miercuri, FC Argeș și Universitatea Cluj au reușit să se impună în deplasare, după ce au fost puse în dificultate de adversarele lor.

În grupa A, FC Argeș a învins Metaloglobus cu scorul de 3-2, după un meci cu multe răsturnări de situație. Echipa piteșteană a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Seto (min. 29) și Brobbey (min. 34), însă gazdele au revenit prin Achim (min. 59) și Zakir (min. 78). Victoria a fost adusă de Matos, care a înscris în minutul 85.

În grupa C, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-1 în fața formației Metalul Buzău. Gazdele au deschis scorul în prelungirile primei reprize, în minutul 45+3, prin Dumitrache, din penalty. Clujenii au egalat rapid prin Trică (min. 50), iar Taiwo a adus victoria în minutul 90+1.

Miercuri – Grupa B:

18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

21:00: Gloria Bistrița – FCSB

Joi:

Grupa A: 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid

Grupa B: 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Grupa D: 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța



Miercuri, 29 octombrie:

Metaloglobus - FC Argeș 2-3

Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2

Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, 18:30 (Digi Sport 1)

Gloria Bistrița - FCSB, 21:00 (Digi Sport 1)

Joi, 30 octombrie:

Concordia Chiajna - Hermannstadt, 15:00

UTA - Petrolul, 17:00 (Digi Sport 1)

FC Botoșani - Farul, 19:00 (Digi Sport 1)

CSC Dumbrăvița - Rapid, 21:00 (Digi Sport 1)

Primele dueluri din grupe anunță o ediție disputată a Cupei României, cu favorite puse la încercare încă din debutul competiției.