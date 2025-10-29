FC Argeș și Universitatea Cluj, victorii în prima etapă a grupelor din Cupa României
Update: 20.35: Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1. Au marcat: Stefanovici (44 - autogol) / Etim (61 și 85), David Matei (77) și Cicâldău (88).
Start spectaculos în grupele Cupei României, cu meciuri pline de suspans și goluri pe final. Miercuri, FC Argeș și Universitatea Cluj au reușit să se impună în deplasare, după ce au fost puse în dificultate de adversarele lor.
FC Argeș, victorie cu gol decisiv în minutul 85
În grupa A, FC Argeș a învins Metaloglobus cu scorul de 3-2, după un meci cu multe răsturnări de situație. Echipa piteșteană a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Seto (min. 29) și Brobbey (min. 34), însă gazdele au revenit prin Achim (min. 59) și Zakir (min. 78). Victoria a fost adusă de Matos, care a înscris în minutul 85.
Universitatea Cluj, revenire spectaculoasă la Buzău
În grupa C, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-1 în fața formației Metalul Buzău. Gazdele au deschis scorul în prelungirile primei reprize, în minutul 45+3, prin Dumitrache, din penalty. Clujenii au egalat rapid prin Trică (min. 50), iar Taiwo a adus victoria în minutul 90+1.
Meciurile programate miercuri și joi la Cupa României
Miercuri – Grupa B:
18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova
21:00: Gloria Bistrița – FCSB
Joi:
Grupa A: 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid
Grupa B: 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești
Grupa D:
15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt
19:00: FC Botoșani – Farul Constanța
Cupa României. Programul și difuzările TV
Miercuri, 29 octombrie:
Metaloglobus - FC Argeș 2-3
Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2
Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, 18:30 (Digi Sport 1)
Gloria Bistrița - FCSB, 21:00 (Digi Sport 1)
Joi, 30 octombrie:
Concordia Chiajna - Hermannstadt, 15:00
UTA - Petrolul, 17:00 (Digi Sport 1)
FC Botoșani - Farul, 19:00 (Digi Sport 1)
CSC Dumbrăvița - Rapid, 21:00 (Digi Sport 1)
Primele dueluri din grupe anunță o ediție disputată a Cupei României, cu favorite puse la încercare încă din debutul competiției.
