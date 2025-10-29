Sport

FC Argeș și Universitatea Cluj, victorii în prima etapă a grupelor din Cupa României

Universitatea Cluj. Sursă foto: Facebook
Update: 20.35: Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1. Au marcat: Stefanovici (44 - autogol) / Etim (61 și 85), David Matei (77) și Cicâldău (88).

Start spectaculos în grupele Cupei României, cu meciuri pline de suspans și goluri pe final. Miercuri, FC Argeș și Universitatea Cluj au reușit să se impună în deplasare, după ce au fost puse în dificultate de adversarele lor.

FC Argeș, victorie cu gol decisiv în minutul 85

În grupa A, FC Argeș a învins Metaloglobus cu scorul de 3-2, după un meci cu multe răsturnări de situație. Echipa piteșteană a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Seto (min. 29) și Brobbey (min. 34), însă gazdele au revenit prin Achim (min. 59) și Zakir (min. 78). Victoria a fost adusă de Matos, care a înscris în minutul 85.

Universitatea Cluj, revenire spectaculoasă la Buzău

În grupa C, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-1 în fața formației Metalul Buzău. Gazdele au deschis scorul în prelungirile primei reprize, în minutul 45+3, prin Dumitrache, din penalty. Clujenii au egalat rapid prin Trică (min. 50), iar Taiwo a adus victoria în minutul 90+1.

Cupa Romaniei,

Meciurile programate miercuri și joi la Cupa României

Miercuri – Grupa B:

  • 18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

  • 21:00: Gloria Bistrița – FCSB

Joi:

  • Grupa A: 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid

  • Grupa B: 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești

  • Grupa D:

    • 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt

    • 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța

Cupa României. Programul și difuzările TV

Miercuri, 29 octombrie:

  • Metaloglobus - FC Argeș 2-3

  • Metalul Buzău - ”U” Cluj 1-2

  • Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, 18:30 (Digi Sport 1)

  • Gloria Bistrița - FCSB, 21:00 (Digi Sport 1)

Joi, 30 octombrie:

  • Concordia Chiajna - Hermannstadt, 15:00

  • UTA - Petrolul, 17:00 (Digi Sport 1)

  • FC Botoșani - Farul, 19:00 (Digi Sport 1)

  • CSC Dumbrăvița - Rapid, 21:00 (Digi Sport 1)

Primele dueluri din grupe anunță o ediție disputată a Cupei României, cu favorite puse la încercare încă din debutul competiției.

