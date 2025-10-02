Gigi Nețoiu vrea să preia Steaua, dar suma cerută de MApN l-a înfuriat

Omul de afaceri Gigi Nețoiu susține că a vrut să preia Steaua alături de doi investitori turci, dar MApN i-ar fi cerut 20 de milioane de euro. Fostul finanțator consideră suma exagerată și critică actuala situație a clubului.

Omul de afaceri Gigi Nețoiu, cunoscut pentru implicarea sa în fotbal la Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și Voluntari, a declarat că a încercat să cumpere clubul CSA Steaua București. Tranzacția nu s-a concretizat deoarece Ministerul Apărării Naționale (MApN) ar fi evaluat clubul la o sumă uriașă: 20 de milioane de euro.

Nețoiu afirmă că suma solicitată a fost nejustificat de mare și că acest lucru a pus capăt discuțiilor.

„Da, așa este. Aveam doi investitori care sunt asociații mei și în afaceri, din Turcia. Și am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru, și cu domnul Anghel Iordănescu. Și mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Eduard Bachide, secretar de stat”, a spus Nețoiu, citat de ProSport.

Omul de afaceri a comparat situația cu alte cluburi de tradiție, care s-au vândut pe sume mult mai mici.

„Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100.000, Timișoara pe 50.000, ce aveți voi?! Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul”, a declarat Nețoiu.

El a subliniat că avea alături investitori puternici din Turcia, cu resurse financiare considerabile, care ar fi putut susține performanța.

Fostul finanțator a criticat modul în care clubul militar este administrat și lipsa unui proiect de performanță.

„Toți jucătorii ar fi vrut, Bumbescu, Iovan. Toți! Cine a fost Steaua și ce a ajuns Steaua. A ajuns să joace cu Dumbrăvița, mai bine stai în banca ta. E de râs, Steaua a câștigat Cupa Campionilor și joacă împotriva lui Metalul Buzău sau Dumbrăvița”, a afirmat Nețoiu.

În opinia sa, actualul statut de „club departamental al Armatei” blochează dezvoltarea.

„FCSB nu e Steaua, drept dovadă ce au spus instanțele, palmaresul, totul este la CSA Steaua. Însă nu-i înțeleg nici pe cei de acolo, de ce nu au făcut o fuziune, de ce nu au privatizat-o. O parte dintre suporteri sunt acolo, alta în partea cealaltă. Lumea trebuie să înțeleagă: Steaua? Ce e asta, club departamental al Armatei? Ce e asta a Armatei? Trebuie să faci un pas, așa de ce arunci banii?”

Gigi Nețoiu a criticat lipsa unui obiectiv clar la echipa Armatei și modul în care sunt cheltuiți banii publici.

„Ce a făcut Steaua anul trecut? A făcut figurație, dacă nu a avut obiectiv. Cum să mobilizezi sau să motivezi jucătorii când tu nu ai niciun fel de obiectiv! Hai, mai bine, să jucăm fără bani, ne întâlnim, facem un meci amical, bem o bere, nu cheltuim milioane de euro de la armată, că se vaită că nu au bani și bagă milioane într-o echipă care nu are vreun obiectiv”, a spus Nețoiu.

În trecut, Gigi Nețoiu a investit la mai multe cluburi din România, iar ultima sa implicare a fost la FC Voluntari. Potrivit topului Capital din 2022, averea sa era estimată la 20–25 de milioane de euro.