Curtea de Apel București, decizie cu privire la excluderea FCSB din Superliga

Curtea de Apel București a respins cererea Asociației Ultima Redută 1947 privind excluderea FCSB din competițiile FRF. Organizația poate face recurs în cinci zile.

Curtea de Apel București a respins cererea Asociației Ultima Redută 1947 de suspendare a afilierii clubului FCSB la Federația Română de Fotbal (FRF).

Decizia, pronunțată pe 29 septembrie, prevede că instanțele judecătorești nu sunt competente să soluționeze astfel de cauze. Organizația are la dispoziție cinci zile pentru a depune recurs.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Curtea de Apel București a constatat că cererea este inadmisibilă:

„Admite excepţia necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta Asociaţia Ultima Redută 1947 privind suspendarea efectelor afilierii clubului administrat de societatea FCSB S.A. în cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi interzicerea participării clubului în competiţiile organizate de Federaţia Română de Fotbal. În consecinţă, respinge ca inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială.”

Instanța a mai menționat că Federația Română de Fotbal poate solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Asociația Ultima Redută 1947 a solicitat prin ordonanță președințială suspendarea afilierii FCSB și, implicit, excluderea echipei din competițiile FRF.

Organizația susține că reprezintă interesele Clubului Sportiv al Armatei Steaua București și ale suporterilor săi și a inițiat mai multe acțiuni în instanță împotriva federației.

„Am inițiat deja trei acțiuni în instanță împotriva FRF și vom continua să folosim orice căi legale pentru a apăra clubul. Ultima Redută 1947 – rămânem pe baricade pentru Steaua și pentru memoria celor care au făcut ca acest club să existe”, se arată pe site-ul oficial al organizației.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă. Asociația Ultima Redută 1947 are termen de cinci zile de la pronunțare pentru a depune recurs.