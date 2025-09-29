Becali a anunțat noi schimbări la FCSB după victoria cu Oțelul

Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în echipa de start a FCSB după victoria cu Oțelul, scor 1-0. Alexandru Stoian va fi noul jucător U21 titular, în locul lui Mihai Toma. Patronul roș-albaștrilor a explicat planurile pentru meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.

FCSB a obținut un succes important în etapa a 11-a din SuperLiga, 1-0 contra Oțelului Galați. La scurt timp după finalul partidei, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a anunțat că Mihai Toma, fundașul de 18 ani, nu va mai fi titular în meciurile următoare. În locul lui va apărea Alexandru Stoian, jucător de 17 ani, care a intrat la pauză și a reușit să impresioneze cu două ocazii clare de gol.

Atât Toma, cât și Stoian respectă regula U21 impusă de Federația Română de Fotbal, dar patronul campioanei a explicat că a rămas nemulțumit de prestația fundașului titular:

„Toma are calitate. Numai că a început să fugă de joc. A început să se ascundă de minge și dacă te ascunzi de minge știți ce fac eu. Faptul că a dat aici, că a scăpat acolo, înseamnă tupeu, încredere. Va juca Stoian de acum încolo. Îl bag în bandă. Dacă suntem în avantaj, trece atacant și Miculescu în banda dreaptă”, a declarat Becali la Digi Sport 1.

Latifundiarul din Pipera a precizat că, în ciuda calităților tehnice, Toma nu a mai avut aceeași implicare în joc. În schimb, Alexandru Stoian a demonstrat determinare și agresivitate, aspecte apreciate de patronul FCSB.

În cifre, Stoian are deja două goluri marcate în cele 10 apariții pentru FCSB, în timp ce Toma nu a reușit niciun gol în cele 33 de meciuri jucate pentru echipa roș-albastră.

Următoarea provocare pentru FCSB este partida cu Young Boys Berna, programată joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a 2-a din grupele Europa League.

Becali a oferit detalii despre cum ar putea arăta echipa în acest duel european:

„Mare problemă o să avem cu cine jucăm cu Young Boys. În față nu avem problemă, în spate e problema, la fundași. O să joace Baba cu Malcom. Îi avem. În față o să joace Alibec și în linia de trei avem Thiam, Cisotti, David Miculescu, George Popescu, Politic, avem mulți acolo. E posibil să ne consultăm să vedem ce facem cu Olaru. Vreau să joace doar o repriză”, a spus patronul campioanei.

Chiar dacă echipa sa joacă în Europa League, Gigi Becali a subliniat că prioritatea rămâne calificarea în play-off-ul SuperLigii. Campioana României ocupă locul 11, cu 10 puncte, la opt distanță de primele șase poziții.

„Până la Europa stai să prindem play-off. Știți cum faceți voi acum? Avem arbitri în UCL. Păi fotbalul românesc și-a propus să avem arbitri de valoare? Păi noi facem fotbal la FCSB să promovăm jucători să îi trimitem afară? Nu. Aducem jucători care să îi folosească echipa, nu să îi promovăm noi”, a precizat Becali.

După victoria cu Oțelul, patronul nu a criticat pe nimeni, subliniind că echipa a avut suficiente ocazii și a controlat repriza a doua:

„Când câștigi 3 puncte pe care le aștepți ca aerul și când ai 4 ocazii de gol nu poți da vina pe niciun jucător. Nu ai cum. Mai ai 4 ocazii singur cu portarul. Adversarul nu a avut în repriza secundă nimic, nimic. Sunt și ei oameni. Cum să dai vina pe cineva?”, a declarat acesta.

După partida cu Young Boys, FCSB va înfrunta Universitatea Craiova, liderul SuperLigii. Gigi Becali a conturat deja câteva variante pentru primul „11”:

„Stânga-dreapta, David Miculescu-Cisotti. Rămâne numai numărul 10. Numărul 10 e posibil să fie George Popescu. Că ai nevoie de Olaru în meciul cu U Craiova. O să joace și el o repriză, dar cred că va juca George Popescu. Mai e și Politic și Thiam. Nu poți spune că sacrifici Europa. Vreau să câștig meciul. Cum să sacrific? O să intre și Tănase și Thiam și Bîrligea și Olaru. Toți 4 vor intra.”

Becali a adăugat că nu exclude nici varianta ca Alexandru Stoian să fie utilizat în poziția de număr 10, inspirat de sugestia lui Ilie Dumitrescu. Totodată, a lăudat forma lui Darius Olaru:

„Olaru pe zi ce trece e mai bun și mai bun. Dacă își revine Olaru, nu mi mai stă mie în față nimeni. Dacă bat Craiova să nu mă sunați că ies scântei”, a conchis patronul campioanei.