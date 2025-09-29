Politica

26 de magistrați se retrag din activitate. Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare

Sursa foto: Arhiva EVZ


Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni decretele prin care se aprobă pensionarea a 26 de magistrați din întreaga țară. Cei mai mulți dintre aceștia urmează să iasă oficial din sistem începând cu data de 1 octombrie, potrivit comunicatului publicat pe site-ul presidency.ro.



Lista cuprinde atât judecători, cât și procurori, care activează în orașe precum București, Constanța, Galați, Bacău, Bistrița-Năsăud, Suceava, Vrancea, Baia Mare, Craiova și Târgu Mureș.

Lista cu decretele semnate de Nicușor Dan:

Administrația Prezidențială a anunțat semnarea mai multor decrete privind eliberarea din funcție a unor judecători din diferite instanțe din țară, ca urmare a pensionării acestora.

Începând cu 15 noiembrie 2025, domnul Istrate Marcian-Marius va fi eliberat din funcția de judecător la Curtea de Apel Galați; Doamna Zară Raluca-Elena, de asemenea judecător la Curtea de Apel Galați, se va pensiona în data de 15 decembrie 2025; De la 1 octombrie 2025, vor înceta activitatea următorii magistrați:

  • Doamna Amzu Dorina-Eugenia, judecător la Judecătoria Constanța;
  • Doamna Arhip Alina-Ramona, judecător la Tribunalul Bacău;
  • Doamna Marica Anca-Petruța, judecător la Tribunalul Bistrița-Năsăud;
  • Doamna Pleșca Cristina, judecător la Tribunalul Suceava.



Astfel, începând cu data de 3 noiembrie 2025, judecătoarea Daniela Matache, cu grad profesional de curte de apel, se va retrage din activitate de la Tribunalul Vrancea.



Sursa foto: Arhiva EVZ

Totodată, la data de 1 octombrie 2025, își vor încheia cariera următorii magistrați:

  • Marcel Axenta, judecător la Judecătoria Baia Mare, având grad profesional de tribunal și desemnat judecător titular pentru supravegherea privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare;
  • Constantin-Cătălin Goșa, judecător cu grad profesional de curte de apel, activând la Judecătoria Craiova;
  • Aurora Coadă, judecător cu grad profesional de curte de apel, din cadrul Tribunalului Constanța;
  • Laura-Maria Dehelean, vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia;
  • Anca-Magda Voiculescu, judecător la Curtea de Apel București.

Alți magistrați care se retrag din activitate, începând cu 1 octombrie 2025

Printre cei care se retrag din activitate se numără judecătorul Lucian-Dumitru Popescu, care deținea grad profesional de curte de apel și activa la Judecătoria Sectorului 4 din București.

Tot la 1 octombrie se pensionează și judecătoarea Cristina-Diana Puha, de la Curtea de Apel Suceava, precum și Bogdan-Radu Jurcă, judecător la Tribunalul Harghita și vicepreședinte delegat al acestei instanțe.

Lista continuă cu judecătorul Virgil-Ioan Ogrean, de la Tribunalul Mureș, care ocupa funcția de președinte al Secției penale. Din rândul procurorilor, se pensionează Stică-Constantin Costescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, și Eugen-Mădălin Stanciu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, care îndeplinea atribuții de prim-procuror prin delegare.

Lista completă o puteți citi pe site-ul oficial al Președinției României.

