26 de magistrați se retrag din activitate. Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni decretele prin care se aprobă pensionarea a 26 de magistrați din întreaga țară. Cei mai mulți dintre aceștia urmează să iasă oficial din sistem începând cu data de 1 octombrie, potrivit comunicatului publicat pe site-ul presidency.ro.

Lista cuprinde atât judecători, cât și procurori, care activează în orașe precum București, Constanța, Galați, Bacău, Bistrița-Năsăud, Suceava, Vrancea, Baia Mare, Craiova și Târgu Mureș.

Administrația Prezidențială a anunțat semnarea mai multor decrete privind eliberarea din funcție a unor judecători din diferite instanțe din țară, ca urmare a pensionării acestora.

Începând cu 15 noiembrie 2025, domnul Istrate Marcian-Marius va fi eliberat din funcția de judecător la Curtea de Apel Galați; Doamna Zară Raluca-Elena, de asemenea judecător la Curtea de Apel Galați, se va pensiona în data de 15 decembrie 2025; De la 1 octombrie 2025, vor înceta activitatea următorii magistrați:

Doamna Amzu Dorina-Eugenia, judecător la Judecătoria Constanța;

Doamna Arhip Alina-Ramona, judecător la Tribunalul Bacău;

Doamna Marica Anca-Petruța, judecător la Tribunalul Bistrița-Năsăud;

Doamna Pleșca Cristina, judecător la Tribunalul Suceava.

Astfel, începând cu data de 3 noiembrie 2025, judecătoarea Daniela Matache, cu grad profesional de curte de apel, se va retrage din activitate de la Tribunalul Vrancea.

Marcel Axenta, judecător la Judecătoria Baia Mare, având grad profesional de tribunal și desemnat judecător titular pentru supravegherea privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare;

Constantin-Cătălin Goșa, judecător cu grad profesional de curte de apel, activând la Judecătoria Craiova;

Aurora Coadă, judecător cu grad profesional de curte de apel, din cadrul Tribunalului Constanța;

Laura-Maria Dehelean, vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia;

Anca-Magda Voiculescu, judecător la Curtea de Apel București.

Printre cei care se retrag din activitate se numără judecătorul Lucian-Dumitru Popescu, care deținea grad profesional de curte de apel și activa la Judecătoria Sectorului 4 din București.

Tot la 1 octombrie se pensionează și judecătoarea Cristina-Diana Puha, de la Curtea de Apel Suceava, precum și Bogdan-Radu Jurcă, judecător la Tribunalul Harghita și vicepreședinte delegat al acestei instanțe.

Lista continuă cu judecătorul Virgil-Ioan Ogrean, de la Tribunalul Mureș, care ocupa funcția de președinte al Secției penale. Din rândul procurorilor, se pensionează Stică-Constantin Costescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, și Eugen-Mădălin Stanciu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, care îndeplinea atribuții de prim-procuror prin delegare.

Lista completă o puteți citi pe site-ul oficial al Președinției României.