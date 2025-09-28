Concedierea care îi încurcă pe angajați și angajatori. Ce spune Codul Muncii

Concedierea unui angajat care se află în concediu de odihnă sau concediu medical nu este legală, după cum au stabilit magistrații. Curtea de Apel Târgu Mureș este cea care a luat această decizie.

Magistrații de la Curtea de Apel Târgu Mureș au stabilit că un angajat nu poate fi dat afară dacă este în concediu. Este vorba despre un angajat la o companie de stat care a fost dat afară în timp ce era în concediu. De fapt, salariatul, în cauză fusese sancționat disciplinar pentru abateri grave.

Vorbim despre faptul că acesta nu ar fi raportat un incident de muncă. Angajatorul a luat decizia să îl concedieze în timp ce acesta era în concediu, deși i-a comunicat când s-a întors. Instanța a constatat că actul a fost emis într-o perioadă protejată legal. Magistrații au stabilit că „emiterea deciziei de concediere individuală cu nerespectarea interdicției enunțate de art. 60 alin. 1 lit. h din Codul muncii, respectiv pe durata concediului de odihnă, constituie o încălcare a procedurii prevăzute de lege”.

Practic, problema pe care instanța a sesizat-o a fost legat de data emiterii acelei decizii, nu de momentul comunicării ei. drept urmare apărarea angajatorului potrivit căreia „interdicția vizează dispunerea sancțiunii și nu data de la care sancțiunea produce efecte”, a picat.

Acest lucru este important de precizat, pentru că deși concedierea este un act unilateral care produce efecte de la comunicare, validitatea ei, depinde direct de momentul emiterii. În acest context, angajatul a fost reintegrat ca salariat și instanța a dispus plata drepturilor salariale indexate și actualizate.

Drept urmare orice concediere, indiferent de motiv pe perioada concediului de odihnă sau medical, este lovită de nulitate absolută. De altfel, acest lucru este stipulat și de art. 78 și art. 80 Codul muncii. Angajatorii nu se pot folosi de momentul comunicării deciziei ca scuză atunci când o astfel de hotărâre este contestată