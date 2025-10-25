Superliga. Universitatea Cluj câștigă cu 2-1 la Galați, după 21 de minute de prelungiri

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, formația Oțelul Galați, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii. Partida a fost marcată de două intervenții VAR care au durat, în total, 17 minute, iar timpul de joc efectiv s-a prelungit cu nu mai puțin de 21 de minute.

Meciul a început echilibrat, iar gălățenii au crezut că deschid scorul în minutul 30, prin Patrick. Bucuria lor a fost însă scurtă: reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid semnalizată de tușier și confirmată de VAR.

În partea a doua, clujenii au fost mai periculoși, iar Pedro Nuno a avut prima mare ocazie, în minutul 49, cu un șut respins de Lefter. Scorul s-a modificat abia în minutul 70, când Lukic a finalizat o acțiune rapidă și a adus Universitatea Cluj în avantaj.

Oțelul a reacționat imediat, iar în minutul 80 Paulinho a restabilit egalitatea, după o bară a lui Joao Paulo. Golul a fost însă validat abia după nouă minute de analiză VAR, spre nemulțumirea jucătorilor și a fanilor prezenți în tribune. Arbitrul Andrei Chivulete a dictat 13 minute de prelungire, dar tensiunea nu s-a oprit aici.

În primul minut al prelungirilor, Lukic a marcat din nou pentru „șepcile roșii”, însă bucuria a fost amânată: VAR-ul a analizat faza nouă minute, înainte de a confirma reușita. Astfel, Cristiano Bergodi a debutat cu o victorie pe banca lui U Cluj, într-un meci care s-a încheiat cu 21 de minute suplimentare.

La finalul etapei, Oțelul Galați rămâne cu 19 puncte, pe locul 8, în timp ce Universitatea Cluj acumulează 17 puncte și urcă provizoriu pe aceeași poziție.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Al. Iacob, Holz – Pedro Nuno, Joao Paulo, A. Ciobanu (Paulinho 60) – Bordun (D. Sandu 60), Patrick, Andrezinho. Antrenor: Laszlo Balint

U Cluj: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Artean (Murgia 69), G. Simion (Bic 63), Drammeh (D. Codrea 74) – Macalou – Lukic, Postolachi. Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonașe galbene: - / Drammeh (12), J. Cisse (28), Artean (64), Lefter (90+19) Arbitru: Andrei Chivulete VAR: Iulian Dima – Valentin Porumbel