„U” Cluj și-a găsit antrenor, după despărțirea de Ioan Ovidiu Sabău. Revenire surpriză în fotbalul românesc

„U” Cluj are un nou antrenor, la mai puțin de 24 de ore după ce Ioan Ovidiu Sabău și-a dat demisia, la finalul partidei pierdute pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 0-2, din etapa a 13-a a Superligii. „Alb-negrii” vor fi pregătiți de Cristiano Bergodi, antrenor care a lucrat în mare parte a carierei în România.

Tehnicianul italian a bătut palma cu oficialii Universității și va semna un contract valabile pentru doi ani, cu un salariu de 15.000 de euro lunar plus prime de obiectiv, conform gsp.ro.

Ultima dată, Bergodi a antrenat-o pe Rapid, anul trecut. El a mai trecut de-a lungul carieri pe la FC Național, Steaua, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Poli Iași sau ASA Târgu Mureș. Clujenii sunt pe locul al 10-lea al clasamentului, cu 13 puncte.

Inițial, Sabău a vrut să plece de la Cluj, la finalul partidei pierdute cu Csikszereda, scor 1-2, în etapa a 12-a a campionatului intern. După o discuție cu oficialii clubului, a fost convins să continue. Dar, ieri, cele două părți și-au strâns mâinile.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp. FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, au anunțat oficialii clubului, sâmbătă, după meciul cu Botoșani.

„La cum am arătat, nu e greu de digerat. E o înfrângere normală pentru că am fost dominați la toate capitolele, nu am avut curajul de a juca. Se vede că suntem o echipă stoarsă, fără vlagă, care nu poate fi motivată în momentul de față. Cauzele sunt foarte multe. Nu sunt pregătit să spun tot ce simt eu și realitatea din interior”, spunea Sabău la finalul meciului cu Botoșani.