Cât plătești agenției când vinzi sau cumperi un apartament. Expert: Comisionul poate fi negociat liber

Tranzacțiile imobiliare prin intermediul agențiilor au devenit tot mai frecvente, mai ales în marile orașe, unde piața este dinamică și complexă. Colaborarea cu un intermediar oferă siguranță și eficiență în astfel de situații, însă comisionul perceput pentru aceste servicii continuă să ridice întrebări legate de corectitudinea și transparența lui. Bogdan Severin, manager de vânzări la Imopedia, spune că acesta nu este impus printr-o regulă fixă și poate fi negociat liber între agenție și client.

Potrivit expertului în vânzări, rolul agentului imobiliar este acela de a reprezenta interesele clientului său – fie că este vorba despre un proprietar, un cumpărător sau un chiriaș – și de a coordona întregul proces, de la identificarea ofertelor potrivite până la semnarea documentelor și finalizarea tranzacției.

„Serviciile oferite de o agenție imobiliară sunt complexe și pot include: analiza pieței și evaluarea corectă a proprietății, promovarea profesionistă a ofertei, selecția și prezentarea celor mai potrivite variante, negocierea între părți, asistența la întocmirea documentației și consultanță pe întreg parcursul tranzacției”, a explicat Bogdan Severin, exclusiv pentru EVZ.

Comisionul imobiliar reprezintă plata pentru serviciile oferite de agenție și este stabilit prin acordul dintre aceasta și client, în momentul semnării contractului de intermediere. Nu există o reglementare legală care să impună un procent fix, iar valoarea comisionului poate fi negociată liber, în funcție de tipul tranzacției – fie vânzare, cumpărare sau închiriere –, de valoarea proprietății, de complexitatea serviciilor și de condițiile pieței, explică specialistul.

„Colaborarea cu un agent aduce un plus de siguranță, eficiență și economie de timp pentru client. (…)Acesta nu este impus prin lege și poate fi negociat liber, în funcție de tipul tranzacției (vânzare, cumpărare sau închiriere), valoarea proprietății, complexitatea serviciilor oferite și condițiile pieței”, adaugă el.

În majoritatea cazurilor, atunci când este vorba despre proiecte rezidențiale noi, comisionul este suportat integral de dezvoltatorul imobiliar. Astfel, cumpărătorul nu are nicio obligație financiară față de agenție

„De regulă, în cazul proiectelor noi, comisionul este achitat de dezvoltator, deci clientul cumpărător nu suportă această cheltuială. În alte situații, comisionul poate varia orientativ între 1% și 6% din valoarea tranzacției, însă fiecare contract de intermediere imobiliară stabilește exact condițiile și cuantumul comisionului, în acord cu clientul”, continuă Bogdan Severin.

Comisionul poate fi stabilit fie ca procent din valoarea tranzacției, fie ca sumă fixă, în funcție de înțelegerea dintre părți.

„Comisionul poate fi exprimat procentual din valoarea tranzacției sau sub formă de sumă fixă, iar în unele cazuri este stabilit în funcție de nivelul de implicare al agenției, de exemplu în cazul reprezentării exclusive. Plata comisionului se face, de regulă, la finalizarea cu succes a tranzacției, moment în care serviciul este considerat prestat integral. În funcție de situație, comisionul poate fi achitat de către proprietar, cumpărător sau chiriaș – în funcție de cine a apelat la serviciile agenției. Există și situații în care ambele părți implicate contribuie la plata comisionului, mai ales atunci când fiecare beneficiază de servicii de intermediere distincte”, mai spune acesta.

Indiferent de tipul tranzacției, agenția imobiliară are obligația de a informa clientul în mod clar și complet cu privire la toate aspectele financiare și contractuale implicate.

„Agențiile au obligația de a informa transparent clientul cu privire la valoarea comisionului, serviciile incluse și condițiile de plată. Toate aceste detalii se stabilesc clar în contractul de intermediere imobiliară, care asigură transparența și respectarea drepturilor ambelor părți”, a încheiat el.