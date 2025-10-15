George Simion, pus în fața unei despărțiri nedorite. Tânăra se desparte de el

După demisia șefului AUR Sibiu, Sebastian Suciu, lidera organizației de tineret, Heidi Schromm, își anunță plecarea din partid. Fosta președintă a tineretului AUR Sibiu își îndeamnă colegii „să nu se lase călcați în picioare”.

Partidul AUR, condus de George Simion, trece printr-un nou val de demisii la nivel local. După plecarea președintelui organizației județene Sebastian Suciu, o altă figură importantă din filiala Sibiu a decis să își dea demisia: Heidi Schromm, lidera organizației de tineret.

La doar două zile după ce Suciu a anunțat că renunță la funcția de președinte al AUR Sibiu, Schromm a transmis un mesaj public de solidaritate cu fostul său lider și a confirmat că părăsește partidul.

„Din solidaritate față de domnul Sebastian Suciu, președintele filialei AUR Sibiu, care și-a anunțat ieri demisia din funcție, am decis să îmi depun, la rândul meu, demisia din calitatea de președinte al Organizației de Tineret AUR Sibiu. Totodată, îmi anunț demisia și din cadrul partidului AUR”, a scris aceasta pe Facebook.

În mesajul său, Heidi Schromm a vorbit despre activitatea organizației de tineret, despre performanțele obținute sub conducerea sa și despre motivele care au determinat-o să plece.

„Când am preluat organizația de tineret, era doar o mână de oameni plini de entuziasm și dorință de implicare. În timp, am reușit să adun 270 de tineri care împărtășesc aceleași idei, valori și principii (...). Prin implicare, perseverență și muncă, am reușit să ne menținem în top 3 la nivel național între filialele de tineret AUR — o performanță de care sunt cu adevărat mândră”, a transmis Schromm.

Fosta lideră a tineretului AUR Sibiu a subliniat că decizia sa a fost motivată de solidaritatea față de fostul președinte Suciu, dar și de nemulțumirea față de direcția actuală a partidului.

„Le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea și sprijinul acordate (...). Doresc tuturor mult succes în continuare și nu vă lăsați călcați în picioare!”, a scris Schromm, încheindu-și mesajul cu un apel la demnitate și unitate.

Demisia lui Sebastian Suciu, anunțată luni, a produs un efect de domino în filiala AUR Sibiu. În postarea sa publică, fostul lider a vorbit despre motivele plecării, denunțând „compromisurile politice impuse” și „blaturile” pe care refuză să le accepte.

„Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara! Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri”, a transmis Suciu.

Postarea a fost interpretată de mai mulți membri AUR ca un semnal de nemulțumire față de direcția impusă de conducerea centrală a partidului, condus de George Simion.

Demisia lui Heidi Schromm nu a fost una izolată. Potrivit mesajului său public, și alți membri importanți din organizația de tineret AUR Sibiu ar fi ales să părăsească partidul.

„Mulțumiri și domnului Marius Matei, care, din același spirit de solidaritate, a ales să facă același pas și tuturor membrilor vechi care m-au primit în rândurile lor pentru a stabiliza și crește numărul membrilor din această structură a partidului! Sunt oameni cu caracter și coloană vertebrală, care au demonstrat prin fapte ce înseamnă spiritul de echipă și unitate”, a precizat Schromm.

Astfel, în doar câteva zile, AUR Sibiu pierde două dintre cele mai vizibile figuri locale, ceea ce sugerează o criză de autoritate la nivelul filialei și posibile tensiuni între structurile județene și conducerea centrală.