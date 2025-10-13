Sondaj INSCOP. AUR a ajuns la 40%, PSD și PNL în luptă strânsă pentru locul doi

AUR conduce în continuare în intenția de vot, cu 40%, urmat de PSD (17,6%) și PNL (14,8%), potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția din octombrie 2025. Partidele de guvernare acumulează împreună 50%, în timp ce opoziția are 45%.

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IV-a, realizat în perioada 6–10 octombrie 2025, intențiile de vot ale românilor tind să se stabilizeze după o perioadă de variații moderate.

Cercetarea, realizată de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, arată că partidele aflate la guvernare au un scor cumulat de aproximativ 50%, în timp ce formațiunile din opoziția parlamentară totalizează circa 45%.

Potrivit sondajului, AUR rămâne pe primul loc, cu un scor de 40%, similar cu cel înregistrat în septembrie (40,8%) și iunie (40,5%).

„AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%”, a explicat Remus Ștefureac.

Pe locul doi se situează PSD, cu 17,6%, urmat de PNL, cu 14,8%, și USR, cu 11,5%. UDMR se află la limita pragului electoral, cu 5,2%, în timp ce formațiunile mai mici, precum SENS, POT și SOS România, au scoruri sub 5%.

Comparativ cu sondajele anterioare, AUR rămâne stabil, PSD și USR înregistrează ușoare variații, iar PNL continuă tendința descendentă observată din vară.

Raportat la cei care au exprimat o opțiune de vot (77,4% din totalul eșantionului), intențiile se împart astfel:

AUR – 40%

PSD – 17,6%

PNL – 14,8%

USR – 11,5%

UDMR – 5,2%

SENS – 3,4%

POT – 2,6%

SOS România – 2%

Candidați independenți – 1,3%

Alt partid – 1,6%

Rezultatele arată o stabilizare vizibilă în preferințele electorale, fără modificări majore față de lunile precedente. Evoluțiile comparate arată următoarele tendințe:

AUR: 40,8% în septembrie → 40% în octombrie

PSD: 17,9% → 17,6%

PNL: 15,2% → 14,8%

USR: 12,8% → 11,5%

UDMR: 4% → 5,2%

SENS: 2,1% → 3,4%

POT: 3,3% → 2,6%

SOS România: 2,8% → 2%

În comparație cu lunile mai și iunie, AUR a câștigat aproape două procente, iar PSD a revenit la valorile de la începutul verii.

Studiul a măsurat și intenția de participare la vot pentru alegerile parlamentare.

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 72,7% dintre respondenți au ales nota 10, ceea ce indică un interes ridicat pentru scrutin.

Distribuția completă arată următoarele valori:

13,2% au ales nota 1 („sigur nu”)

0,9% au ales 2

1,1% – 3

0,6% – 4

2,2% – 5

0,8% – 6

2,2% – 7

2,7% – 8

2% – 9

72,7% – 10 („sigur da”)

1,5% nu știu sau nu răspund

Deși se menține pe locul al doilea, PSD înregistrează o stagnare la sub 18%, după ce în vară coborâse sub 14%. Sociologii INSCOP notează că partidul continuă să fie afectat de percepția unei lipse de coerență în guvernare și de nemulțumirile legate de pachetul de reforme economice.

Totodată, electoratul tradițional al PSD, deși stabil, este mai puțin mobilizat comparativ cu simpatizanții AUR, ceea ce explică decalajul din sondaje.

PNL scade pentru a treia lună consecutivă, ajungând la 14,8%, față de 17,3% în iunie. Liberalilor le este dificil să capitalizeze guvernarea, în timp ce USR se menține relativ constant, dar sub 12%, departe de scorurile din 2021–2022.

Potrivit experților INSCOP, USR are o bază electorală urbană fidelă, dar limitată ca expansiune, în timp ce PNL se confruntă cu migrarea unei părți din electorat către AUR, pe fondul discursului naționalist moderat al formațiunii conduse de George Simion.

UDMR urcă la 5,2%, ceea ce îi permite să rămână peste pragul electoral. Partidele noi, precum SENS, POT și SOS România, nu reușesc să depășească 4%.

SENS se află la 3,4%, POT la 2,6%, iar SOS România la 2%, valori apropiate de marjele de eroare.

Independenții și alte formațiuni totalizează 3%, semn că fragmentarea dreptei și apariția unor inițiative locale nu influențează semnificativ tabloul electoral general.