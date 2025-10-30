Meghan Markle, criticată dur după lansarea colecției „As Ever”: „Profită de numele regal”

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a lansat o nouă colecție de produse sub brandul său „As Ever”, dedicată sezonului festiv. Lansarea, care a avut loc marți, include produse precum o lumânare de 50 de lire sterline, borcane de miere în valoare de 49 de lire și seturi de condimente pentru vin fiert, la prețul de 13 lire fiecare.

Pe site-ul oficial, colecția este prezentată ca fiind destinată să „facă fiecare ocazie deosebită prin frumusețe și căldură”. Cu toate acestea, noile produse au generat o dezbatere intensă în mediul online, mai ales din cauza prețurilor considerate de unii utilizatori ca fiind ridicate.

Chef-ul Jameson Stocks, cunoscut pentru colaborările sale cu membri ai Familiei Regale britanice, și-a exprimat punctul de vedere într-un interviu acordat publicației Daily Express.

Acesta a comentat atât asupra prețurilor, cât și asupra direcției de brand a noii linii lansate de ducesă.

„A cere 49 de lire pentru un borcan de miere este complet inacceptabil”, a declarat Stocks. „Deși este firesc ca oricine să dorească să obțină profit, există o diferență clară între a avea o marjă echitabilă și a exploata clienții.”

Chef-ul a adăugat:

„Brandul Meghan profită de oameni, iar cei care o sfătuiesc greșit ar trebui, de asemenea, să se simtă responsabili”.

În opinia sa, cumpărătorii sunt motivați fie de dorința de a deține produse asociate cu ducesa, fie de speranța că valoarea acestora va crește în timp datorită edițiilor limitate.

Noua gamă include și vinuri și șampanie, precum „2021 Vintage Napa Valley Brut” și „2024 Marlborough Sauvignon Blanc”. În ceea ce privește aceste produse, Jameson Stocks a comparat prețurile cu cele practicate în restaurante de top.

„Pentru a justifica prețuri premium, vinul și șampania trebuie să fie de clasă mondială, nu doar produse cu etichete personalizate”, a explicat acesta.

„În restaurante, majoritatea profitului provine din vânzarea băuturilor alcoolice, nu din mâncare. Totuși, oamenii nu vor să plătească prețuri de restaurant pentru a consuma acasă.”

Acesta a adăugat că „edițiile limitate” lansate sub marca As Ever ar putea fi o strategie de marketing, mulți cumpărători achiziționând produsele mai degrabă ca suveniruri decât pentru consum efectiv.

Întrebat ce ar fi putut crede regretata regină Elisabeta a II-a despre astfel de inițiative comerciale, Stocks a afirmat:

„Nu pot vorbi în numele reginei – regina este regina. Dar nu cred că ar fi fost încântată să vadă că numele regal este folosit pentru profit.”

El a continuat spunând:

„Dacă Meghan ar fi vândut vin sau miere doar ca actriță de televiziune, nimeni nu ar fi acordat atâta atenție.”

În încheiere, chef-ul britanic a spus:

„Dacă elimini ambalajul, produsele nu sunt diferite de altele disponibile pe piață, doar că sunt mult mai scumpe.”

Lansarea colecției vine într-un moment în care interesul pentru brandurile asociate cu ducele și ducesa de Sussex rămâne ridicat, iar publicul continuă să manifeste opinii împărțite privind activitățile comerciale ale cuplului.

Produsele „As Ever” sunt disponibile exclusiv online, iar site-ul promovează ideea de „eleganță simplă” și „calitate artizanală”. Reprezentanții companiei nu au emis până acum un răspuns oficial la criticile apărute în presă.