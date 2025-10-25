International

Cum au poreclit-o angajații pe Meghan Markle. Ironiile oamenilor simpli

Cum au poreclit-o angajații pe Meghan Markle. Ironiile oamenilor simpli
Un fost angajat al Palatului Buckingham a dezvăluit recent apelativul pe care membrii personalului îl foloseau pentru Meghan Markle, înainte ca aceasta și Prințul Harry să renunțe la îndatoririle lor regale.

Potrivit sursei citate, ducesa de Sussex era cunoscută sub numele de „Americanca” – o referire subtilă, dar semnificativă, la Wallis Simpson, fosta ducesă de Windsor, femeia care a determinat abdicarea regelui Edward al VIII-lea în 1936.

„Americanca” – o paralelă cu ducesa de Windsor

Conform relatărilor publicate de The News și News Minimalist, membrii personalului care lucrau pentru regina Elisabeta a II-a au început să o numească pe Meghan „Americanca” la scurt timp după nunta acesteia cu prințul Harry, în 2018.

Potrivit sursei: „O numeam «Americanca» – o trimitere deloc subtilă la ducesa de Windsor.”

Wallis Simpson, femeia cu care regele Edward al VIII-lea s-a căsătorit după ce a renunțat la tron, este considerată una dintre cele mai controversate figuri din istoria monarhiei britanice.

Relația ei cu regele a provocat un scandal major și a schimbat cursul Casei Regale. În mod similar, Meghan Markle a fost adesea comparată cu Simpson, din cauza originii sale americane, a faptului că a fost anterior căsătorită și a relației complicate pe care a avut-o cu instituția regală.

Alte apelative regale pentru Meghan Markle

Meghan Markle a primit, de-a lungul timpului, mai multe porecle – unele ironice, altele apreciative.

Prințul Philip, cunoscut pentru umorul său direct, ar fi folosit prescurtarea „DOW”, provenită din expresia „Duchess of Windsor” („Ducesa de Windsor”), tot ca aluzie la Wallis Simpson.

Regele Charles

Regele Charles. Sursă foto: Facebook

De asemenea, regele Charles al III-lea i-ar fi oferit un supranume cu o conotație pozitivă: „Tungsten”. Potrivit unei surse citate de publicația The Times of India, „Prințul Charles o admira pe Meghan pentru tăria de caracter și pentru susținerea pe care i-o oferea lui Harry, despre care spunea că are nevoie de o persoană puternică în viața sa.”

„Tungsten” este un metal recunoscut pentru duritatea și rezistența sa, iar numele ar fi fost folosit ca termen de afecțiune, în semn de respect pentru personalitatea lui Meghan.

Totuși, unii comentatori au observat că, în ciuda sensului aparent pozitiv, metalul este toxic în stare pură, detaliu care conferă apelativului o notă ambivalentă.

Reacțiile din interiorul Palatului

Potrivit unor relatări din presa britanică, regina Elisabeta a II-a ar fi privit cu optimism integrarea lui Meghan în familia regală, considerând că aceasta ar putea avea o contribuție semnificativă pentru tineretul Commonwealth-ului.

Cu toate acestea, prințul Philip ar fi avut o atitudine mai rezervată, observând „asemănări izbitoare între Meghan și ducesa de Windsor”.

În același timp, pe rețelele sociale și în mediul public, Meghan a fost adesea ținta unor apelative mai puțin măgulitoare, precum „Duchessa dificilă”, „Me-gain” sau „MeMeMeghan”.

Aceste porecle au apărut pe fondul unei presiuni mediatice intense și al tensiunilor dintre ducii de Sussex și restul familiei regale.

Semnificația apelativelor

Specialiștii regali consideră că aceste porecle reflectă percepțiile și tensiunile din interiorul monarhiei britanice. „Americanca” și „DOW” amintesc de o perioadă istorică marcată de schimbări și controverse, în timp ce „Tungsten” sugerează recunoașterea forței de caracter a ducesei, dar și o aluzie la rezistența sa într-un mediu rigid.

Deși Casa Regală nu a confirmat niciuna dintre aceste denumiri, ele oferă o imagine mai amplă asupra modului în care Meghan Markle a fost percepută de membrii instituției și de opinia publică britanică.

