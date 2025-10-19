William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii

Faptul că între cei doi fii ai Regelui Charles, William și Harry, relațiile nu sunt deloc bune este de notorietate. Ceea ce se știe mai puțin este că ruptura dintre ei a fost determinată, se pare, de atitudinile fostei actrițe Meghan Markle, încă de dinainte de căsătoria acesteia cu Prințul Harry.

Acum apar dezvăluiri despre un episod revelator cu privire la comportamenteul avut de fosta actriță din celebrul serial „Suites”, care i-a pus pe gânduri pe actualii prinți moștenitori William și Kate.

Prințul William și Prințesa Kate au fost „șocați” de zvonul conform căruia Meghan Markle ar fi țipat la un angajat al Palatului înainte de nunta sa din 2018, scrie publicația britanică Express.

Deși anterior se credea că Prințul William și Prințesa Kate s-au îndepărtat de Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, după ce aceștia s-au retras din viața regală în 2020, acum a ieșit la iveală faptul că fisurile începuseră deja să apară în anii premergători acestui lucru.

Acum s-a dezvăluit faptul că unele dintre rupturi au început înainte de nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle, din anul 2018. Disputa cu privire la rochiile domnișoarelor de onoare a fost una dintre cele mai cunoscute controverse dintre Kate și Meghan.

Cu toate acestea, se crede acum, de asemenea, că William și Kate, în vârstă de 43 de ani, au devenit suspicioși în privința lui Meghan Merkle atunci când s-a afirmat că aceasta „a țipat” la personal înainte de ziua cea mare.

Conform publicației The Daily Mail, Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, și-au tratat întotdeauna personalul ca pe un fel de familie. Spre deosebire de Meghan Markle, care nu a adoptat aceeași abordare în legăturile cu personalul.