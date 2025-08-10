Monden Adevărul trist despre Kate Middleton. Ce a pățit după tratamentul de cancer







Kate Middleton, Prințesa de Wales, a atras atenția publicului prin schimbările vizibile în înfățișarea sa, care au provocat îngrijorări legate de starea ei de sănătate. Deși în urmă cu șase luni, ea anunța că se află în remisie după tratamentul pentru cancer, apropiații acesteia susțin că a slăbit alarmant și că ar cântări aproape 40 de kilograme, potrivit RadarOnline.

În martie 2024, anunțul privind diagnosticul de cancer al lui Kate a surprins publicul. Ea a lipsit aproape tot anul din viața publică și a revenit abia la începutul lui 2025, când a anunțat că a încheiat chimioterapia și se află în remisie.

În iulie, la prima apariție oficială după această perioadă, la turneul de tenis de la Wimbledon, unde a fost prezentă alături de familia sa, aspectul ei a stârnit îngrijorare, conform RadarOnline.

Potrivit unor surse apropiate, Kate este „dureros de slabă”, iar pierderea poftei de mâncare și scăderea în greutate îi afectează serios starea fizică. „Este evident că nu se simte bine. A trecut printr-o perioadă istovitoare, iar chimioterapia a lăsat urme adânci. Acum, lipsa masei musculare și dispariția siluetei atletice de altădată sunt vizibile”, a declarat un apropiat al familiei regale.

Dr. Gabe Mirkin, specialist cu experiență în domeniul medical, a atras atenția asupra riscurilor legate de starea actuală a Prințesei. Deși nu a făcut parte din echipa care a tratat-o, el a subliniat că o greutate de aproximativ 40 de kilograme, după un tratament atât de complex, poate indica un răspuns slab sau incomplet la terapie.

„Pierderea semnificativă de grăsime, masă musculară și osoasă poate slăbi sistemul imunitar, reducând capacitatea organismului de a lupta cu boala”, a explicat medicul.

Starea lui Kate Middleton rămâne îngrijorătoare, iar apropiații își doresc ca ea să își recapete forțele și să revină complet la viața publică.