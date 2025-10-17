Meghan Markle, ipocrită până la capăt. Geantă cu inițiale DS imense pentru vizita la Washington DC

Meghan Markle a stârnit reacții mixte din partea fanilor după ce a apărut într-un nou video pe Instagram purtând o geantă mare cu inițialele DS (Duchess of Sussex).

Video-ul, filmat în timpul vizitei sale recente la Washington DC, surprinde ducesa în diverse momente, inclusiv la summitul Fortune’s Most Powerful Women și în timp ce călătorea prin capitala americană.

Meghan Markle a participat la summitul Fortune’s Most Powerful Women, unde a vorbit despre parteneriatul său cu Netflix și despre brandul său personal, As Ever.

În video-ul postat pe contul său oficial de Instagram, ducesa apare în diverse cadre, printre care și în cockpit-ul unui zbor, savurând un pahar de șampanie împreună cu un prieten.

Caption-ul video-ului menționa:

„Îmi place să fiu înconjurată de femei puternice care se sprijină reciproc! Mulțumesc @fortunempw, echipei mele, DC-ului și prietenilor dragi pentru 24 de ore pline de impact (și distracție!)".

Fanii au observat rapid detaliul geantei sale, care avea inițialele DS, ceea ce a stârnit numeroase comentarii pe rețelele de socializare.

Un utilizator a scris:

„Vă rog să nu-mi spuneți că și-a făcut o geantă cu inițialele DS pentru Duchess of Sussex. Nu a spus că se recuperează după timpul petrecut în instituție?"

Alți fani au descris gestul ca fiind „tacky" sau nepotrivit, comparându-l chiar cu tradiția regală, dar fără precedent pentru membrii actuali ai familiei regale.

Publicarea video-ului a provocat un val de reacții contradictorii. În timp ce unii au criticat alegerea accesorilor, alții au lăudat apariția și prezența lui Meghan Markle.

Un fan a comentat pe Instagram: „Ocupată, nepăsătoare și mereu în mișcare!" iar altul a adăugat: „Frumoasa Ducesă de Sussex, Meghan. Continuă să strălucești puternic, ca un diamant."

Aceste reacții arată că prezența duceselor în spațiul public rămâne un subiect foarte comentat și analizat de comunitatea online.

Detaliile legate de bagajele lui Meghan Markle au atras atenția și pentru că în video apar și membri ai echipei sale care mută trolerele și geanta mare în hotel.

Acest aspect reflectă intensitatea programului său și logistica implicată în vizitele oficiale și în activitățile publice, chiar și după retragerea din familia regală activă.

Aparițiile lui Meghan Markle pe rețelele sociale continuă să genereze discuții aprinse. Utilizarea inițialelor DS pe geantă a fost percepută de unii internauți ca un gest simbolic, legat de identitatea sa regală, chiar dacă aceasta nu mai deține un rol activ în cadrul familiei regale.

Aceasta reflectă modul în care figura publică a duceselor este analizată la detalii, fiecare accesoriu sau apariție fiind subiect de comentariu și interpretare.

Geanta și inițialele DS au devenit astfel un punct de discuție în mass-media și în comunitățile online, demonstrând interesul constant pentru viața și activitățile lui Meghan Markle, dar și pentru felul în care foștii membri ai familiei regale își gestionează imaginea publică în era digitală.