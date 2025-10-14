Pentru că n-a invitat-o nimeni, Meghan s-a autoinvitat la Săptămâna Modei de la Paris

Meghan Markle a surprins publicul la Săptămâna Modei de la Paris, participând la prezentarea noii colecții Balenciaga, condusă de designerul Pierpaolo Piccioli, potrivit New York Post.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a fost o prezență neașteptată la evenimentul din 4 octombrie 2025, gest care a stârnit un val de reacții, atât de susținere, cât și de critică, în mediul internațional al modei.

Designerul italian Pierpaolo Piccioli, actualul director de creație al casei Balenciaga, a dezvăluit într-un interviu pentru The Cut că Meghan Markle s-a autoinvitat la eveniment.

El a adăugat că a dorit ca vizita ducesei să fie o surpriză completă:

„Nu a fost niciun plan sau orchestrare din partea noastră. Nu am spus nimănui că va veni, pentru că voiam să păstrăm momentul autentic. În modă, adevăratele surprize sunt rare, iar aceasta a fost una frumoasă.”

În timpul evenimentului, Markle a fost fotografiată într-o ținută complet albă, compusă dintr-o tunică lungă cu cape și pantaloni asortați.

Ea a fost văzută îmbrățișându-l pe Piccioli înainte de prezentare, iar apariția ei a fost primită cu aplauze și uimire de publicul prezent.

Prezența lui Meghan Markle la prezentarea Balenciaga a venit într-un context sensibil, având în vedere scandalul din 2022 care a afectat imaginea brandului, când o campanie publicitară a fost criticată pentru utilizarea unor imagini cu copii în ipostaze considerate nepotrivite.

La acea vreme, compania și-a cerut scuze public, precizând că „nu a avut niciodată intenția de a include teme necorespunzătoare în mesajele sale”.

Totuși, după evenimentul de la Paris, unii critici au reacționat dur pe rețelele sociale.

„Cum poate o mamă care spune că apără drepturile copiilor să susțină o casă de modă implicată într-o astfel de campanie?” a scris un utilizator de Instagram.

Altul a comentat:

„Ironia este că o persoană ‘anulată’ apare la un brand care a trecut prin același proces.”

Un reprezentant al ducesei a răspuns rapid, explicând că Markle a fost prezentă exclusiv pentru a sprijini noul început creativ al lui Piccioli.

„De-a lungul anilor, Meghan a purtat mai multe creații semnate de Pierpaolo și l-a admirat pentru eleganța și inovația sa. Participarea ei a fost un gest de prietenie și respect profesional”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Pentru Meghan Markle, apariția de la Paris pare să fi fost și o declarație de sprijin pentru industria modei în direcția reînnoirii și responsabilității.

Piccioli, cunoscut pentru abordarea sa artistică și empatică, a declarat după show:

„Această colecție nu este doar despre haine, ci despre conexiune umană, emoție și sensibilitate.”

Participarea ducesei a atras atenția asupra Balenciaga într-un moment de tranziție. În timp ce unii consideră că gestul ei a oferit brandului o expunere pozitivă, alții cred că decizia a fost riscantă, dat fiind trecutul recent al casei de modă.

Totuși, surse apropiate susțin că Markle și Piccioli vor continua colaborarea.

„Meghan consideră că moda poate fi o platformă pentru dialog și schimbare. Ea respectă munca lui Pierpaolo și vede în el un simbol al transformării creative”, a declarat un apropiat al celor doi.

Pe termen lung, apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris ar putea marca nu doar o nouă etapă pentru Balenciaga, ci și o redefinire a rolului ducesei în spațiul cultural internațional, între eleganță, influență și responsabilitate socială.