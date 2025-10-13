Monden

Meghan Markle, pusă la respect de Prințesa Kate

Prințesa Kate și Meghan Markle / sursa foto: captură video
Prințesa Kate a fost surprinsă într-un moment tensionat alături de Meghan Markle, gesturile sale fiind interpretate de un expert în limbaj nonverbal drept semn că viitoarea regină a ales „autoprotecția” în fața unei situații delicate.

Episodul, petrecut în timpul apariției comune de la Windsor după moartea Reginei Elisabeta a II-a, continuă să stârnească discuții despre relațiile din interiorul Casei Regale britanice.

Gest, interpretat ca semn al distanței

Potrivit specialistei în limbaj corporal Judi James, momentul respectiv a oferit „una dintre cele mai clare demonstrații ale dinamicii tensionate dintre cele două ducese”.

Ea a explicat pentru publicația Daily Mail că Prințesa Kate „a folosit spațiul fizic și postura pentru a transmite un mesaj clar despre dorința de a păstra distanța și de a evita dramatizarea unui moment de doliu”.

„Kate a părut hotărâtă să transforme acel moment într-un act de respect, nu într-un spectacol emoțional,” a declarat James, adăugând că „deciziile sale gestuale arătau concentrarea unei viitoare regine conștiente de rolul său public.”

Analiza a fost realizată în contextul reapariției publice a Prințului Harry în Marea Britanie, care a încercat recent să reia legătura cu tatăl său, Regele Charles al III-lea.

În schimb, relația dintre Meghan și membrii familiei regale rămâne, potrivit observatorilor, mult mai rece.

Reacțiile după apariția comună din 2022

Apariția de la Windsor, petrecută în septembrie 2022, la doar câteva zile după moartea Reginei Elisabeta, a fost prima în care cei doi frați regali și soțiile lor au fost văzuți împreună după o lungă perioadă de tensiuni.

Publicul a remarcat atunci o atitudine reținută între cele două cupluri.

Potrivit presei britanice, echipa de comunicare a Palatului a lucrat intens pentru ca evenimentul să fie un omagiu sobru, nu o scenă de confruntare.

Un consilier anonim citat de The Telegraph ar fi declarat că „era esențial ca imaginea monarhiei să rămână unită, chiar și în mijlocul diferențelor personale”.

În același timp, apropierea vizibilă dintre Prințul William și Kate contrastează cu distanța evidentă față de Meghan și Harry. Surse din anturajul regal susțin că tentativa de reconciliere „va necesita timp și discreție”, întrucât „rănile vechi nu se vindecă ușor”.

Provocările rolului regal al prințesei Kate

Comportamentul Prințesei Kate a fost interpretat de experți ca o dovadă a adaptării sale la presiunile unei figuri centrale în monarhia britanică.

Pe termen lung, gestul ar putea simboliza tranziția către o nouă etapă pentru familia regală, una în care Prințesa Kate devine figura-cheie a stabilității instituționale.

Observatorii notează că imaginea ei publică, construită cu prudență, este percepută ca un echilibru între modernitate și tradiție, un element vital într-o monarhie aflată în proces de reconfigurare.

În timp ce relațiile cu Meghan Markle rămân un subiect de interes pentru presă, experții consideră că „autoprotecția” Prințesei Kate nu este doar o reacție personală, ci o strategie de conservare a respectului și unității în cadrul familiei regale.

