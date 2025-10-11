International

Meghan Markle și Prințul Harry, recunoscuți drept „Oamenii anului” pentru activități caritabile

Comentează știrea
Meghan Markle și Prințul Harry, recunoscuți drept „Oamenii anului” pentru activități caritabileDucii de Sussex / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Meghan Markle a primit, alături de Prințul Harry, premiul „Humanitarians of the Year” în cadrul galei World Mental Health Day organizate de Project Healthy Minds la New York.

Evenimentul recunoaște contribuția cuplului la promovarea sănătății mintale și a siguranței online pentru familii și tineri.

Potrivit revistei People, distincția marchează implicarea constantă a Fundației Archewell în programe destinate combaterii impactului negativ al mediului digital asupra bunăstării emoționale.

„Lucrul cu familiile și tinerii pentru a prioritiza siguranța online a fost una dintre cele mai semnificative activități din viața noastră”, se arată în declarația transmisă de ducele și ducesa de Sussex.

Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială

„Ca părinți, am fost mișcați de puterea poveștilor lor și suntem onorați să-i sprijinim”, au adăugat aceștia într-un comunicat.

Meghan, promovare a campaniilor pentru susținerea sănătății mintale

De la înființarea Fundației Archewell în 2020, Meghan Markle și Prințul Harry au promovat campanii pentru susținerea sănătății mintale, în special în rândul tinerilor.

Proiectele lor s-au concentrat asupra efectelor rețelelor sociale și asupra nevoii de a crea un mediu digital mai sigur.

Prin intermediul The Parents’ Network, o inițiativă a Archewell Foundation, au fost create spații de sprijin pentru familiile care s-au confruntat cu traume legate de hărțuirea online sau de expunerea excesivă la conținut dăunător.

Gala World Mental Health Day din acest an, găzduită la New York de Project Healthy Minds, va celebra aceste eforturi, precum și colaborările organizației cu fundațiile internaționale dedicate bunăstării emoționale.

Humanitarians of the Year

Humanitarians of the Year

Potrivit proiectului, premiul se acordă „pentru angajamentul de a crea o lume online mai sigură pentru tineri și pentru progresul realizat în domeniul sănătății mintale la nivel global”.

Cooperarea cu organizațiile americane

După stabilirea lor în California, în 2020, Meghan Markle și Prințul Harry au încheiat parteneriate cu mai multe organizații americane, printre care Project Healthy Minds, The Archewell Foundation și BetterUp, companie în care ducele de Sussex este Chief Impact Officer.

În 2023, Fundația Archewell a lansat o campanie privind protecția tinerilor în mediul digital, implicând părinți, educatori și specialiști în psihologie. Inițiativa a vizat, în special, conștientizarea efectelor rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților.

„Suntem mândri să fim parteneri pe termen lung ai Project Healthy Minds, lucrând împreună pentru a evidenția una dintre cele mai presante probleme ale timpului nostru”, se menționează în comunicatul oficial publicat de Archewell Foundation.

Discuții printre analiștii regali

Publicații precum Fox News Digital și BBC au relatat că decizia acordării premiului a stârnit discuții printre analiștii regali, care au remarcat contrastul dintre imaginea publică a cuplului și recunoașterea lor ca „umanitari ai anului”.

Totuși, instituțiile care acordă distincția au subliniat caracterul apolitic și non-controversat al premiului, orientat exclusiv spre realizările în domeniul sănătății mintale.

Meghan Markle la Paris Fashion Week și relansarea imaginii publice

Evenimentul din New York vine într-un moment semnificativ pentru Meghan Markle, care a participat recent la Paris Fashion Week, în calitate de susținătoare a designerului Pierpaolo Piccioli, noul director creativ al casei Balenciaga.

De asemenea, în februarie 2025, ducesa de Sussex și-a lansat brandul de lifestyle As Ever, iar în martie, platforma Netflix a difuzat noul ei serial documentar With Love, Meghan, axat pe viața de familie și pe activitățile caritabile.

Meghan Markle

Meghan Markle / sursa foto: captură video

Aceste proiecte marchează tranziția sa către o carieră independentă, în care accentul cade pe filantropie, afaceri sustenabile și sprijinul comunităților vulnerabile.

Angajamentele lui Meghan Markle prin Fundația Archewell

Prin Archewell Foundation, Meghan Markle și Prințul Harry au implementat programe de colaborare cu ONG-uri globale, inclusiv Global Citizens și World Central Kitchen.

Activitățile fundației includ:

  • sprijin financiar pentru centrele de sănătate mintală din California;
  • dezvoltarea unor campanii educaționale privind siguranța online;
  • organizarea de conferințe despre combaterea dezinformării digitale;
  • parteneriate cu școli și universități pentru formarea tinerilor lideri în domeniul bunăstării mentale.

În iunie 2024, Archewell Foundation a lansat un raport anual privind impactul activităților sale, evidențiind că peste 1 milion de tineri au beneficiat direct sau indirect de inițiativele lor.

Evenimentul World Mental Health Day Gala 2025 s-a desfășurat la Jazz at Lincoln Center, în Manhattan, și a reunit lideri din domeniul sănătății mintale, personalități publice și organizații internaționale.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:57 - Curățenie de toamnă. Cinci cele mai frecvente greșeli
10:49 - Țara care vrea să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani
10:40 - Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters
10:32 - Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justiției
10:24 - Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical
10:15 - Top cinci cele mai bogate femei din lume în 2025. Poveștile din spatele averilor uriașe

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale