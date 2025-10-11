Meghan Markle și Prințul Harry, recunoscuți drept „Oamenii anului” pentru activități caritabile

Meghan Markle a primit, alături de Prințul Harry, premiul „Humanitarians of the Year” în cadrul galei World Mental Health Day organizate de Project Healthy Minds la New York.

Evenimentul recunoaște contribuția cuplului la promovarea sănătății mintale și a siguranței online pentru familii și tineri.

Potrivit revistei People, distincția marchează implicarea constantă a Fundației Archewell în programe destinate combaterii impactului negativ al mediului digital asupra bunăstării emoționale.

„Lucrul cu familiile și tinerii pentru a prioritiza siguranța online a fost una dintre cele mai semnificative activități din viața noastră”, se arată în declarația transmisă de ducele și ducesa de Sussex.

„Ca părinți, am fost mișcați de puterea poveștilor lor și suntem onorați să-i sprijinim”, au adăugat aceștia într-un comunicat.

De la înființarea Fundației Archewell în 2020, Meghan Markle și Prințul Harry au promovat campanii pentru susținerea sănătății mintale, în special în rândul tinerilor.

Proiectele lor s-au concentrat asupra efectelor rețelelor sociale și asupra nevoii de a crea un mediu digital mai sigur.

Prin intermediul The Parents’ Network, o inițiativă a Archewell Foundation, au fost create spații de sprijin pentru familiile care s-au confruntat cu traume legate de hărțuirea online sau de expunerea excesivă la conținut dăunător.

Gala World Mental Health Day din acest an, găzduită la New York de Project Healthy Minds, va celebra aceste eforturi, precum și colaborările organizației cu fundațiile internaționale dedicate bunăstării emoționale.

Potrivit proiectului, premiul se acordă „pentru angajamentul de a crea o lume online mai sigură pentru tineri și pentru progresul realizat în domeniul sănătății mintale la nivel global”.

După stabilirea lor în California, în 2020, Meghan Markle și Prințul Harry au încheiat parteneriate cu mai multe organizații americane, printre care Project Healthy Minds, The Archewell Foundation și BetterUp, companie în care ducele de Sussex este Chief Impact Officer.

În 2023, Fundația Archewell a lansat o campanie privind protecția tinerilor în mediul digital, implicând părinți, educatori și specialiști în psihologie. Inițiativa a vizat, în special, conștientizarea efectelor rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților.

„Suntem mândri să fim parteneri pe termen lung ai Project Healthy Minds, lucrând împreună pentru a evidenția una dintre cele mai presante probleme ale timpului nostru”, se menționează în comunicatul oficial publicat de Archewell Foundation.

Publicații precum Fox News Digital și BBC au relatat că decizia acordării premiului a stârnit discuții printre analiștii regali, care au remarcat contrastul dintre imaginea publică a cuplului și recunoașterea lor ca „umanitari ai anului”.

Totuși, instituțiile care acordă distincția au subliniat caracterul apolitic și non-controversat al premiului, orientat exclusiv spre realizările în domeniul sănătății mintale.

Evenimentul din New York vine într-un moment semnificativ pentru Meghan Markle, care a participat recent la Paris Fashion Week, în calitate de susținătoare a designerului Pierpaolo Piccioli, noul director creativ al casei Balenciaga.

De asemenea, în februarie 2025, ducesa de Sussex și-a lansat brandul de lifestyle As Ever, iar în martie, platforma Netflix a difuzat noul ei serial documentar With Love, Meghan, axat pe viața de familie și pe activitățile caritabile.

Aceste proiecte marchează tranziția sa către o carieră independentă, în care accentul cade pe filantropie, afaceri sustenabile și sprijinul comunităților vulnerabile.

Prin Archewell Foundation, Meghan Markle și Prințul Harry au implementat programe de colaborare cu ONG-uri globale, inclusiv Global Citizens și World Central Kitchen.

Activitățile fundației includ:

sprijin financiar pentru centrele de sănătate mintală din California;

dezvoltarea unor campanii educaționale privind siguranța online;

organizarea de conferințe despre combaterea dezinformării digitale;

parteneriate cu școli și universități pentru formarea tinerilor lideri în domeniul bunăstării mentale.

În iunie 2024, Archewell Foundation a lansat un raport anual privind impactul activităților sale, evidențiind că peste 1 milion de tineri au beneficiat direct sau indirect de inițiativele lor.

Evenimentul World Mental Health Day Gala 2025 s-a desfășurat la Jazz at Lincoln Center, în Manhattan, și a reunit lideri din domeniul sănătății mintale, personalități publice și organizații internaționale.