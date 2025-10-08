Prințul Harry, în mijlocul unui scandal financiar și politic în Ciad

Organizația non-profit African Parks, din care face parte Prințul Harry, și-a pierdut mandatul pentru gestionarea rezervațiilor de faună din Ciad, după ce guvernul a acuzat lipsa de investiții și incapacitatea de a preveni braconajul.

„A existat o atitudine recurentă, delicată și lipsită de respect față de guvern”, a declarat ministrul mediului, Hassan Bakhit Djamous.

Decizia marchează sfârșitul unei colaborări de 15 ani în domeniul protecției faunei sălbatice.

Guvernul din Ciad a decis retragerea mandatelor organizației African Parks pentru două dintre rezervațiile sale: Rezervația Naturală și Culturală Ennedi și Ecosistemul Marelui Zakouma, care include parcurile naționale Zakouma și Siniaka Minia.

„Această decizie vine după evaluarea implicării organizației în gestionarea parcurilor și a investițiilor necesare protecției faunei sălbatice”, a explicat ministrul Djamous într-o declarație oficială.

African Parks a gestionat Parcul Național Zakouma din 2010, perioada în care populația de elefanți a crescut de la 450 la peste 550 în 2019, potrivit raportului organizației.

Prințul Harry, fost președinte și membru al consiliului de administrație, a fost implicat în mai multe inițiative de conservare susținute de African Parks.

Organizația gestionează în prezent 22 de parcuri naționale și zone protejate în 12 țări africane, având ca obiectiv asigurarea sustenabilității ecologice, sociale și financiare a fiecărui parc.

„Suntem în discuții pentru a înțelege mai bine poziția guvernului și pentru a explora cea mai bună cale de a continua protecția acestor peisaje critice pentru conservare”, a transmis organizația printr-un comunicat.

Decizia guvernului din Ciad vine într-un context tensionat, după ce African Parks a fost criticată anterior pentru presupuse abuzuri comise de gardienii săi în Republica Congo, unde populația locală a fost afectată de construcția unui parc național.

Investigațiile independente au arătat că angajați ai organizației au fost implicați în bătăi, violuri și torturi ale locuitorilor din regiunea Odzala-Kokoua.

În Ciad, retragerea mandatului va avea impact asupra proiectelor de protecție a elefanților și rinocerilor, precum și asupra inițiativelor anti-braconaj desfășurate începând din 2010.

Conform datelor furnizate de African Parks, investițiile anuale în parcurile chadiene nu au fost suficiente pentru a asigura protecția completă a animalelor sălbatice.

Organizația gestionează aproximativ 20 de milioane de hectare în Africa și își propune să creeze un model replicabil de administrare a parcurilor în zone afectate de sărăcie și conflicte.

Prințul Harry a mai fost implicat în proiecte caritabile precum Sentebale, destinate copiilor orfani de AIDS din Botswana și Lesotho, iar decizia din Chad reprezintă un nou obstacol pentru eforturile sale filantropice.

Retragerea mandatelor în Chad ridică întrebări cu privire la sustenabilitatea modelelor de conservare gestionate de organizații internaționale.

Experții estimează că decizia poate influența modul în care guvernele africane colaborează cu ONG-urile internaționale, mai ales în zonele cu risc ridicat de braconaj.

„Este esențial să găsim un echilibru între sprijinul extern și implicarea guvernamentală locală pentru a proteja fauna sălbatică pe termen lung”, a declarat un specialist în conservare, sub protecția anonimatului.

African Parks continuă să caute soluții pentru a menține protecția rezervațiilor afectate și pentru a consolida proiectele de conservare în alte regiuni ale continentului.

Impactul deciziei chadiene se va resimți nu doar în plan ecologic, ci și în cel politic și social, influențând percepția asupra implicării personalităților internaționale în proiectele de protecție a mediului.