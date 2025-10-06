Meghan Markle, în mijlocul unui nou scandal. Are legătură cu Prințesa Diana

Meghan Markle, ducesa de Sussex, a stârnit un val de critici aprinse în mediul online, după ce a publica o filmare realizată în timpul vizitei sale la Paris, pentru Săptămâna Modei.

Clipul, menit inițial să arate o zi obișnuită din viața fostei actrițe, a fost considerat de mulți internauți „insensibil” și „lipsit de tact”, din cauza unui detaliu surprins fără intenție, dar cu o încărcătură emoțională uriașă.

În imaginile distribuite de Meghan pe platformele sale, ducesa poate fi văzută relaxată în mașină, cu picioarele sprijinite pe scaunul din față, în timp ce străbate străzile Parisului. Totul părea o simplă înregistrare de călătorie, până când internauții au observat că vehiculul trece prin fața tunelului Pont de l’Alma — locul unde, în august 1997, și-a pierdut viața Prințesa Diana, mama Prințului Harry.

Gestul aparent banal a fost interpretat de mulți ca o dovadă de lipsă de sensibilitate față de tragedia care a marcat profund familia regală britanică. Zeci de mesaje critice au apărut imediat după postare, unele dintre ele exprimând indignare față de momentul ales de Meghan pentru a împărtăși imagini din călătoria sa.

„Să filmezi în apropierea unei locații care i-a cauzat soțului tău o durere imensă și să publici imaginile mi se pare lipsit de milă și crud”, a scris un utilizator pe platforma X(fostul Twitter).

Alți comentatori au remarcat că Meghan, deși obișnuită cu atenția publicului, ar fi trebuit să fie mai atentă la implicațiile simbolice ale locurilor filmate. Tunelul Pont de l’Alma rămâne unul dintre cele mai încărcate simbolic locuri din lume, asociat cu una dintre cele mai dramatice pierderi din istoria recentă a monarhiei britanice.

Reacțiile nu au venit doar din partea publicului. Analistul și consultantul regal Richard Fitzwilliams s-a declarat la rândul său surprins de decizia ducesei.

„Nu înțeleg ce a gândit. Publicarea unui clip care amintește de moartea tragică a Prințesei Diana este greu de explicat”, a declarat acesta.

Potrivit surselor apropiate familiei regale, incidentul ar fi fost o neatenție, nu o intenție de a provoca reacții. Cu toate acestea, momentul a reaprins discuțiile despre modul în care Meghan gestionează aparițiile sale publice și despre sensibilitatea față de trecutul familiei din care face parte.

Tunelul Pont de l’Alma, situat în inima Parisului, este locul unde Prințesa Diana, iubitul ei Dodi Al-Fayed și șoferul Henri Paul au murit într-un accident de mașină, în noaptea de 31 august 1997. Impactul emoțional al tragediei a fost uriaș, iar locul a devenit un punct de pelerinaj pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Pentru Prințul Harry, semnificația acelui loc este una profund personală. În volumul său autobiografic Spare („Rezerva”), el a povestit cum, în 2007, a revenit la Paris și a cerut șoferului să refacă traseul din noaptea accidentului, la aceeași viteză estimată de anchetatori — 104 km/h. „Voiam să înțeleg ce s-a întâmplat, să văd cu ochii mei cum a fost posibil”, a mărturisit el.