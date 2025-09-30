De ce a eșuat reconcilierea dintre Rege și prințul Harry

Reconcilierea dintre Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles, pare să fie torpilată de un război dur al declarațiilor publice, survenit imediat după o întâlnire privată de doar 54 de minute la Clarence House, potrivit Daily Mail.

Evenimentul, prima lor întrevedere în 19 luni, trebuia să marcheze un dezgheț al relațiilor de familie extrem de tensionate.

În schimb, a declanșat o serie de „briefing-uri" agresive din partea unor surse aparent apropiate Ducilor de Sussex, provocând iritare și consternare la Palatul Buckingham și ridicând semne de întrebare serioase cu privire la orice șansă reală de pace.

Miza este ridicată: este vorba despre o dispută personală de familie transformată într-un spectacol public alimentat de acuzații de sabotaj.

Imediat după întâlnirea care s-a dorit a fi strict privată și confidențială, a început un șir de scurgeri de informații care, potrivit criticilor, au supra-interpretat sau chiar denaturat gestul de bunăvoință al Regelui.

Sursa originală de tensiune o reprezintă un raport apărut în The Mail on Sunday, conform căruia Prințul Harry ar fi „criticat vehement pe oamenii în costume gri", porecla dată de regretata sa mamă, Prințesa Diana, curtenilor pe care îi detesta, acuzându-i că „încearcă să saboteze reconcilierea sa cu Regele”.

Această acuzație este una extraordinară. Se pare că Ducele de Sussex este „înfuriat” de ceea ce el percepe ca o tentativă concertată a oficialilor de a „torpila eforturile sale de a stabili un rapprochement cu tatăl său, oferind briefing-uri ostile ziarelor”.

Potrivit unei surse, tonul Ducelui a fost clar:

„Relația dintre Duce și Majestatea Sa Regele este o chestiune care îi privește pe cei doi și doar pe cei doi. Oamenii în costume gri ar trebui să stea deoparte."

Acest tip de intervenție publică, deși transmisă prin intermediul surselor anonime, a luat prin surprindere pe mulți dintre cei implicați în aranjarea discretă a întâlnirii.

Intenția inițială a fost de a menține secretul absolut, un efort care a reușit până la urmă să ducă la o scurtă declarație neutră după eveniment.

Acuzațiile de sabotaj nu fac decât să complice ceea ce un oficial regal bine plasat a descris drept „o relație de familie importantă” pe care asistenții de rang înalt au încercat să o îmbunătățească în privat.

„Astfel de declarații publice nu fac decât să îngreuneze această sarcină," a subliniat sursa pentru The Mail.

Îngrijorarea Palatului Buckingham este alimentată de o serie de „briefing-uri” care au escaladat rapid. La doar două săptămâni după întâlnirea din 10 septembrie, prima scurgere de informații, atribuită „Echipei Harry”, a susținut că evenimentul semnalează o „încălzire a relației” și „acceptarea” sa înapoi în „cercul regal”.

Mai mult, aceleași surse au avansat ipoteza unui nou „model de lucru” pentru fostul membru senior al familiei regale, sugerând că Harry ar plănui să se întoarcă în Marea Britanie „de patru sau cinci ori pe an” pentru „evenimente publice”, atât pentru inițiativele sale caritabile, cât și, „potențial, în sprijinul Familiei Regale”.

S-a mers chiar mai departe, afirmându-se că ar exista „discuții la nivel înalt” pentru a-i aduce treptat pe Regele Charles și fiul său înstrăinat împreună, într-o demonstrație publică de unitate pentru prima dată în cel puțin șase ani.

În mod remarcabil, raportul a inclus o notă tăioasă referitoare la presupuse tensiuni în creștere între Rege și Prințul William privind abordarea sarcinilor regale, sugerând că prezența lui Harry ar putea "ușura povara" (sau "lighten the load", în original).

Această suprainterpretare a fost considerată „un pas prea departe” de mulți din cercurile regale.

Un insider a reacționat virulent:

„Oricine se află în spatele lor pare să fi confundat o scurtă oră de ceai și o felie de tort cu Tratatul de la Versailles”.

Tensiunea a atins apogeul când un nou val de informații, citând surse apropiate, a apărut în ziarul The Sun. Aceste surse s-au plâns că întâlnirea lui Harry cu tatăl său fusese „distinct formală” și au pretins că Ducele ar fi descris-o ulterior ca fiind „foarte oficială, ca o vizită oficială”.

Schimbul de replici ar fi fost „ciudat”, desfășurat într-un stil similar cu cel al demnitarilor care vizitează reședințele regale – o critică implicită la adresa evenimentului mult-așteptat.

În mod intrigant, aceleași surse au dezvăluit și detalii foarte personale, cum ar fi faptul că Harry i-a oferit tatălui său o fotografie înrămată, iar Regele i-a oferit un cadou pentru ziua de naștere (41 de ani).

Deși un purtător de cuvânt al Prințului a negat că fotografia ar fi fost una cu el, Meghan și copiii lor, s-a concluzionat că cel mai probabil a fost o fotografie cu nepoții Regelui, Prințul Archie (șase ani) și Prințesa Lilibet (patru ani), pe care i-a văzut foarte rar de la nașterea lor.

Presiunile cauzate de scurgerile de informații au obligat "Echipa Harry" să intervină direct, într-o rară declarație oficială. Purtătorul de cuvânt al Prințului a emis un comunicat prin care a negat categoric relatările privind tonul întâlnirii și presupusele citate.

„Relatările recente despre opinia Ducelui cu privire la tonul întâlnirii sunt categoric false. Citatele atribuite lui sunt invenții pure alimentate, se poate presupune, de surse care intenționează să saboteze orice reconciliere între tată și fiu."

Această negare tranșantă nu a făcut decât să arunce mai mult gaz pe foc, transferând lupta din culise direct în spațiul public. Sursa regală care a vorbit cu Mail a subliniat că acest întreg fiasco a stârnit îngrijorarea că „Echipa Harry” „supra-expune sălbatic un gest de dragoste” din partea unui tată care, confruntându-se cu probleme semnificative de sănătate, a decis să-și întâlnească fiul.

Făcând acest lucru, ei "erodează orice posibilitate de a dezvolta încrederea" între părțile implicate.

Unii observatori regali au mers mai departe, declarând că ei consideră „de neiertat” modul în care Harry i-a tratat pe regretata Regină Elisabeta a II-a și pe soțul ei, Prințul Philip, în ultimii ani ai vieții lor.

În ciuda faptului că nu au fost programate alte întâlniri între tată și fiu, acestea nu au fost nici excluse. Cu toate acestea, având în vedere atacurile repetate pe care Harry le-a lansat la adresa familiei sale și a instituției monarhiei în ultimii ani, se poate spune că există o „enormă prudență” atât pe coridoarele palatului, cât și în rândul membrilor seniori ai familiei.

Această ultimă rundă de „briefing-uri” ostile face ca drumul spre o autentică și durabilă reconciliere să pară mai lung și mai anevoios ca oricând.