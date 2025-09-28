Monden

Prințul Harry acuză tentative de sabotare a împăcării cu regele Charles

Comentează știrea
Prințul Harry acuză tentative de sabotare a împăcării cu regele CharlesPrințul Harry. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Prințul Harry a sugerat că există persoane care vor să îi saboteze împăcarea cu regele Charles și a respins articolele din presă despre recenta lor întâlnire, potrivit The Guardian.

Întâlnirea dintre prințul Harry și regele Charles

Harry s-a întâlnit cu regele pentru prima dată după aproape doi ani, pe 10 septembrie, la Clarence House din Londra. Potrivit The Sun, întrevederea ar fost „în mod clar formală”, iar Harry ar fi spus în glumă că s-a simțit mai degrabă ca un „vizitator oficial” decât ca un membru al familiei regale.

Ziarul a citat, de asemenea, surse apropiate lui Harry, care au negat că acesta ar fi spus că se simte ca un „vizitator oficial”. Purtătorul de cuvânt al prințului a adăugat că citatele atribuite lui Harry sunt „o invenție pură, alimentată, se poate presupune, de surse care intenționează să saboteze orice reconciliere între tată și fiu”. Totuși, acesta nu a specificat de la cine ar putea veni informația.

Prințul Harry ar fi confirmat o parte din conținutul articolului

The Sun a afirmat că prințul a confirmat o parte din conținutul articolului, declarând pentru The Guardian că „i s-a acordat ieri dreptul de a răspunde înainte de publicare și a ales să nu comenteze relatarea detaliată a întâlnirii prezentată de The Sun”.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor
Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor

Purtătorul de cuvânt al lui Harry a corectat unele relatări legate de schimbul de cadouri dintre el și rege. The Sun scrisese inițial că fusese oferită o fotografie înrămată cu familia ducelui și ducesei de Sussex, dar acesta a respins afirmația și a precizat că, deși ar fi preferat ca astfel de detalii să rămână private, el a primit un alt cadou.

Prințul Harry, intrând la întâlnirea cu Charles

Prințul Harry, intrând la întâlnirea cu Regele Charles. sursa: captura ITV

„Deşi am fi preferat ca astfel de detalii să rămână private, de dragul corectitudinii putem confirma că a fost oferită o fotografie înrămată, însă imaginea nu conţinea ducele şi ducesa”

Întâlnirea a durat aproape o oră

Întâlnirea privată dintre Harry și Charles, care a durat 54 de minute, a avut loc după ce ducele de Sussex a declarat pentru BBC, în luna mai, că „i-ar plăcea o reconciliere” cu familia sa. După întâlnire, Harry a participat la recepția Invictus organizată la Gherkin, în Londra. Întrebat cum se simte tatăl său, el a răspuns: „Da, se simte foarte bine, mulțumesc”.

Ultima apariție publică a celor doi împreună a avut loc în februarie 2024, la scurt timp după ce regele a fost diagnosticat cu cancer anul trecut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:25 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
20:17 - Hei tramvai! Primarul care a adus Capitala București în elita transportului urban
20:08 - Ce frici și alergii ciudate au vedetele. Sunt extrem de rare
19:59 - Superliga. Farul Constanța – Unirea Slobozia, 1-1. Larie a ratat un penalti în prelungiri
19:50 - Managerul spitalului în care au murit șase copii: Am făcut ceea ce trebuia făcut
19:38 - Bagheta românească, mai scumpă decât în Franța. Explicația unui brutar chef artizan

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale