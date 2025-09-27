Confesiunile Prințului William: Cel mai greu an din viața mea

Din cuprinsul articolului Momente grele pentru Prințesa Kate și Regele Charles

Prințul William a declarat că anul 2024 a fost cel mai dificil din viața sa. Confesiunea a fost făcută în cadrul emisiunii lui Eugene Levy, „The Reluctant Traveler”, difuzată pe Apple TV+.

„Aș spune că 2024 a fost cel mai greu an din viața mea”, i-a spus William lui Levy într-un preview al episodului: „Se spune că viața ne pune la încercare, iar capacitatea de a depăși aceste încercări ne definește ca persoane.”

Previzualizarea episodului arată momentul în care William îi prezintă lui Levy Castelul Windsor, dar și scene în care cei doi discută la o bere într-un pub, oferind un cadru mai personal și informal al discuției.

Anul trecut, soția sa, Kate, prințesa de Wales, și tatăl său, Regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer. Kate a anunțat în ianuarie că boala sa este în remisie și, în ultimele luni, a participat la tot mai multe evenimente publice.

În această lună, William și Kate au jucat un rol central în primirea oficială a președintelui Donald Trump în vizita sa de stat în Marea Britanie.

De asemenea, Regele Charles și-a reluat atribuțiile publice după ce anul trecut s-a retras temporar pentru a se concentra pe tratamentul inițial și recuperare. Familia regală nu a dezvăluit tipul de cancer pentru care au fost tratați.