Confesiunile Prințului William: Cel mai greu an din viața mea
- Maria Dima
- 27 septembrie 2025, 22:41
Prințul William a declarat că anul 2024 a fost cel mai dificil din viața sa. Confesiunea a fost făcută în cadrul emisiunii lui Eugene Levy, „The Reluctant Traveler”, difuzată pe Apple TV+.
„Aș spune că 2024 a fost cel mai greu an din viața mea”, i-a spus William lui Levy într-un preview al episodului: „Se spune că viața ne pune la încercare, iar capacitatea de a depăși aceste încercări ne definește ca persoane.”
Previzualizarea episodului arată momentul în care William îi prezintă lui Levy Castelul Windsor, dar și scene în care cei doi discută la o bere într-un pub, oferind un cadru mai personal și informal al discuției.
Momente grele pentru Prințesa Kate și Regele Charles
Anul trecut, soția sa, Kate, prințesa de Wales, și tatăl său, Regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer. Kate a anunțat în ianuarie că boala sa este în remisie și, în ultimele luni, a participat la tot mai multe evenimente publice.
În această lună, William și Kate au jucat un rol central în primirea oficială a președintelui Donald Trump în vizita sa de stat în Marea Britanie.
De asemenea, Regele Charles și-a reluat atribuțiile publice după ce anul trecut s-a retras temporar pentru a se concentra pe tratamentul inițial și recuperare. Familia regală nu a dezvăluit tipul de cancer pentru care au fost tratați.
