Relația dintre Prințul William și Regele Charles. Ce se întâmplă la Balmoral

Apropiații familiei regale britanice au infirmat zvonurile recente despre un posibil conflict între Regele Charles și Prințul William. Persoanele apropiate familiei regale susțin că speculațiile privind tensiuni între cei doi sunt nefondate, iar relația tată-fiu rămâne stabilă, bazată pe obiective comune pentru viitorul monarhiei și pe colaborarea în proiecte publice, potrivit express.co.

Declarațiile celor apropiați au subliniat că Prințul William și Regele Charles colaborează constant în domenii de interes comun, cum ar fi proiectele caritabile, conservarea mediului și inițiativele sociale. Deși nu se întâlnesc zilnic, comunicarea lor este regulată și concentrată pe priorități comune.

„Se încearcă crearea impresiei unei rupturi între ei, când, de fapt, nu există niciun conflict,” a declarat un apropiat. De-a lungul anilor, Prințul William și Regele Charles au avut opinii diferite în anumite chestiuni profesionale, însă acestea nu afectează planurile lor comune pentru viitorul monarhiei.

Recent, Prințul William a călătorit la Balmoral, Scoția, pentru câteva zile, întâlnindu-se cu tatăl său. Regele Charles a sosit la Castelul Balmoral pentru vacanța sa anuală de vară, mai târziu decât obișnuia mama sa, regina Elisabeta. Se estimează că va rămâne la Balmoral până la sfârșitul lunii.

Este al treilea an consecutiv în care regele și Prințul de Wales își rezervă o astfel de perioadă informală la Balmoral. Întâlnirile nu figurează pe programele oficiale, dar sunt considerate ocazii pentru a discuta în privat. Anterior, William și Kate au vizitat Balmoral împreună cu cei trei copii în a doua jumătate a lunii august, în timpul vacanței școlare.

Regele Charles își exprimă îngrijorarea față de tensiunile tot mai evidente dintre Prințul William și Prințul Harry. Potrivit biografei regale Tina Brown, monarhul resimte lipsa fiului său și și-ar dori să restabilească legătura cu acesta, însă familia regală se confruntă cu dificultăți cauzate de reticența lui William de a ceda în disputele existente.

Întâlnirea de 54 de minute dintre Prințul Harry și tatăl său, desfășurată la Clarence House, a reprezentat prima lor discuție față în față după mai bine de un an. Surse apropiate familiei regale au descris întâlnirea drept un pas modest înainte, subliniind totodată că aceasta nu echivalează cu o reconciliere oficială.