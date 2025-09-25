Prințul și Prințesa de Wales, alături de victimele unui atac terorist

Vizita Prințului și Prințesei de Wales la Southport. Kate Middleton și Prințul William au mers în orășelul din nord-vestul Angliei pentru a-și arăta sprijinul față de comunitatea afectată de atacul cu cuțitul de anul trecut.

Cei doi au primit și purtat brățări identice, darul mamei uneia dintre fetițele ucise, simbol al unei comunități unite prin durere și solidaritate.

În iulie 2024, tragedia a lovit orașul Southport, unde trei fetițe – Bebe King (6 ani), Elsie Dot Stancombe (7 ani) și Alice da Silva Aguiar (9 ani) – și-au pierdut viața în timpul unui curs de dans tematic inspirat de Taylor Swift.

Alte zece persoane au fost rănite, opt dintre ele copii. În ianuarie 2025, autorul atacului, Axel Rudakubana, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu un minim de 52 de ani executați.

În cadrul vizitei lor, Kate și William au mers la școlile celor trei victime și au discutat în privat cu familiile. Lauren King, mama micuței Bebe, le-a oferit brățări cu inscripția „Bebe’s Hive” – o asociație de sprijin pentru copii, fondată în memoria fiicei sale.

„A însemnat totul pentru mine”, a declarat Lauren pentru presa britanică. „A fost un moment cu adevărat special.”

Prințul William a ales să poarte brățara chiar în timpul vizitei la Școala Primară Churchtown, iar soția sa i s-a alăturat purtând simbolul solidarității.

Pe lângă întâlnirile private, familia regală a inaugurat un nou loc de joacă la școala unde au învățat Bebe și Alice.

Spațiul include zone de joacă active – un ansamblu de cățărare, o pistă pentru biciclete – dar și locuri de reculegere, cum sunt bibliotecile interioare și exterioare.

„Acest loc de joacă este un simbol al modului în care comunitatea s-a unit pentru a crea un spațiu pozitiv pentru elevi – un simbol al amintirii și rezilienței, o dovadă că dragostea va învinge întotdeauna tragedia”, a spus Prințul William în fața copiilor și a părinților.

El a continuat cu un mesaj direct pentru cei afectați:

„Multe vieți s-au schimbat în acea zi teribilă. Prietenii și colegii de clasă ai lui Bebe, Alice și Elsie s-au susținut reciproc și au găsit propriile lor moduri de a-și aminti fetele. Pentru toți cei atinși de acea tragedie: nu veți fi niciodată uitați.”

Vizita Prințului și Prințesei de Wales la Southport subliniază rolul simbolic al comunității în depășirea durerii. Prin susținerea inițiativelor locale și implicarea directă în memoria victimelor, Kate și William transmit un mesaj puternic: durerea poate fi transformată în solidaritate.

Adresându-se părinților celor trei fete, William a subliniat:

„Sunteți părinți uniți în durere. Ați înfruntat oroarea, dar din aceasta ați creat moșteniri remarcabile pentru fiicele voastre. Noi vom fi mereu aici să vă sprijinim.”

Această prezență regală reafirmă promisiunea făcută încă din ziua tragediei, când familia princiară declara:

„Ca părinți, nu ne putem imagina ce suferă acum familiile celor pierduți și răniți la Southport. Trimitem dragoste, gânduri și rugăciuni tuturor celor afectați.”

În timp, Southport ar putea deveni un model al rezilienței civice pentru alte comunități confruntate cu violență. Brățările purtate de Kate și William, darul unei mame care și-a pierdut fiica, rămân un simbol al speranței și al memoriei colective.