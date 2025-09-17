Eleganța prințesei Kate, la întâmpinarea președintelui Trump. Rochia-palton personalizată a fost purtată din nou

Prințul William și prințesa Kate i-au întâmpinat pe președintele Trump și pe prima doamnă când elicopterul acestora a aterizat în grădina Castelului Windsor, chiar înainte de prânz. Kate Middleton a repurtat o rochie palton personalizată, la care a adăugat o geantă Chanel, potrivit express.co.uk.

Kate a purtat o rochie burgund Emilia Wickstead, o pălărie Jane Taylor și o broșă cu pene, notează sursa menționată anterior. Pălăria lui Kate, cu fundă din satin și voal, se vinde cu 2.330 de lire sterline și este făcută la comandă.

Rochia-palton personalizată a fost purtată din nou, fiind ușor modernizată pentru evenimentul de astăzi. Modelul a fost văzut prima dată în 2022, cu ocazia unei vizite de stat, și a fost purtat din nou la celebrarea Zilei Victoriei în Europa, în mai 2025, modelul demonstrându-și versatilitatea pentru ocazii importante.

Kate a completat ținuta cu o piesă rară din colecția sa de accesorii: o geantă Chanel de culoare burgund, cu un mâner ornamental din email și alamă.

Designul matlasat vine din colecția Chanel Toamnă/Iarnă 2015, cunoscută sub numele de Art Nouvelle Small Flap Bag, și a adăugat o notă vintage ținutei sale impresionante.

Fanii au fost încântați de ținuta ei, iar pe Instagram, un utilizator a comentat: „Ador această ținută pe Catherine”. Un altul a scris: „Catherine arată întotdeauna uimitor, fără efort”.

LONDON: President Trump and First Lady Melania are greeted by Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales William and Kate Middleton. https://t.co/rF1F2QjfB0 pic.twitter.com/AMHwOJGA5L — KolHaolam (@KolHaolam) September 17, 2025

În același timp, Melania purta un costum Christian Dior Haute Couture de culoare gri închis, cu o pălărie violetă cu boruri largi care îi ascundea ochii, potrivit independent.co.uk.

Ea a purtat, de asemenea, un trench Burberry — mai precis unul Kensington Heritage — cizme din piele Christian Dior Empreinte și ochelari de soare Saint Laurent.

Prințul și prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au fost primii membri ai familiei regale care i-au întâmpinat pe președintele Trump, în vârstă de 79 de ani, și pe prima doamnă, în vârstă de 55 de ani, la Castelul Windsor, miercuri, 17 septembrie.

Ulterior, cuplul regal i-a însoțit pentru întâlnirea cu regele Charles, în vârstă de 76 de ani, și cu regina Camilla, în vârstă de 78 de ani.