Eleganța prințesei Kate, la întâmpinarea președintelui Trump. Rochia-palton personalizată a fost purtată din nou
- Raluca Dan
- 17 septembrie 2025, 20:49
Prințul William și prințesa Kate i-au întâmpinat pe președintele Trump și pe prima doamnă când elicopterul acestora a aterizat în grădina Castelului Windsor, chiar înainte de prânz. Kate Middleton a repurtat o rochie palton personalizată, la care a adăugat o geantă Chanel, potrivit express.co.uk.
Eleganța prințesei Kate Middleton
Kate a purtat o rochie burgund Emilia Wickstead, o pălărie Jane Taylor și o broșă cu pene, notează sursa menționată anterior. Pălăria lui Kate, cu fundă din satin și voal, se vinde cu 2.330 de lire sterline și este făcută la comandă.
Rochia-palton personalizată a fost purtată din nou, fiind ușor modernizată pentru evenimentul de astăzi. Modelul a fost văzut prima dată în 2022, cu ocazia unei vizite de stat, și a fost purtat din nou la celebrarea Zilei Victoriei în Europa, în mai 2025, modelul demonstrându-și versatilitatea pentru ocazii importante.
Alte accesorii din ținută
Kate a completat ținuta cu o piesă rară din colecția sa de accesorii: o geantă Chanel de culoare burgund, cu un mâner ornamental din email și alamă.
Designul matlasat vine din colecția Chanel Toamnă/Iarnă 2015, cunoscută sub numele de Art Nouvelle Small Flap Bag, și a adăugat o notă vintage ținutei sale impresionante.
Fanii au fost încântați de ținuta ei, iar pe Instagram, un utilizator a comentat: „Ador această ținută pe Catherine”. Un altul a scris: „Catherine arată întotdeauna uimitor, fără efort”.
LONDON: President Trump and First Lady Melania are greeted by Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales William and Kate Middleton. https://t.co/rF1F2QjfB0 pic.twitter.com/AMHwOJGA5L
— KolHaolam (@KolHaolam) September 17, 2025
Ce a purtat Melania Trump
În același timp, Melania purta un costum Christian Dior Haute Couture de culoare gri închis, cu o pălărie violetă cu boruri largi care îi ascundea ochii, potrivit independent.co.uk.
Ea a purtat, de asemenea, un trench Burberry — mai precis unul Kensington Heritage — cizme din piele Christian Dior Empreinte și ochelari de soare Saint Laurent.
Prințul William și prințesa Kate, primii care i-au întâmpinat
Prințul și prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au fost primii membri ai familiei regale care i-au întâmpinat pe președintele Trump, în vârstă de 79 de ani, și pe prima doamnă, în vârstă de 55 de ani, la Castelul Windsor, miercuri, 17 septembrie.
Ulterior, cuplul regal i-a însoțit pentru întâlnirea cu regele Charles, în vârstă de 76 de ani, și cu regina Camilla, în vârstă de 78 de ani.
