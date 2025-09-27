Teo Costache, de la „Insula Iubirii”, imagini rare cu familia sa. Sfaturi de la urmăritori

Teo Costache, care a participat de două ori la emisiunea „Insula Iubirii” ca ispită, postează frecvent pe rețelele sociale, însă rareori a arătat imagini cu familia sa. Cu toate acestea, recent, a ales să publice mai multe fotografii, care erau însoțite de versurile „Pe primul loc în viața mea va fi doar familia”.

Deși și-a pierdut contul de Instagram, el a rămas activ în mediul online. A ales să comunice cu publicul pe TikTok, unde păstrează legătura cu fanii care l-au urmărit în cele două sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”.

Teo postează frecvent pe rețelele sociale, însă rareori a arătat imagini cu familia sa. De această dată a ales să publice fotografii cu cei mai apropiați oameni din viața lui, gest care a atras numeroase aprecieri din partea utilizatorilor.

Teo Costache este rezervat când vine vorba despre familia sa. Deși până acum a evitat să publice fotografii cu părinții și sora lui, ieri a ales să le dedice o postare prin care și-a arătat aprecierea. El a postat pe rând fotografii cu fiecare membru al familiei și a adăugat pe fundal o piesă cu versurile: „Pe primul loc în viața mea va fi doar familia. Eu nu mai sunt supărat”.

Fotografiile au strâns aproape 400.000 de vizualizări și peste 24.000 de aprecieri, iar comentariile din partea urmăritorilor au apărut rapid.

„Se văd, niște oameni simpli și care chiar au muncit la viața lor!”, „Felicitări, Teo! Se vede clar că îți iubești părinții și sora! Ești un băiat tare educat și cu mult bun simț! Bravo că nu te-ai lăsat târât în fel și fel de anturaje și de bârfe! Dumnezeu sigur o să îți trimită în viața ta pe cineva care te merită! Ce e al tău e pus deoparte! Să fiți binecuvântați!”, au fost câteva dintre complimentele primite.

Invitat în urmă cu o lună la emisiunea SpyNews TV, Teo Costache a vorbit despre experiența sa la „Insula Iubirii”, unde a participat de două ori ca ispită, și a povestit cum au reacționat părinții lui când au aflat de această decizie, în sezonul nouă al emisiunii.