Extrema stângă, apologia crimei politice pe afișe, într-un campus, după asasinarea lui Charlie Kirk

Afișe produse de un grup de extremă stânga, care fac referire la asasinarea lui Charlie Kirk, au fost descoperite în campusul Universității Georgetown, stârnind îngrijorări majore privind securitatea studenților și climatul politic din universități, potrivit FoxNews.

„Bună fascistule! Prinde!”, scria unul dintre posterele distribuite de John Brown Gun Club, un grup asociat cu violența politică de extremă stânga, într-un mesaj care amintește de moartea lui Kirk în Utah.

Incidentul a atras reacții imediate din partea oficialilor universitari și politicienilor, subliniind tensiunile crescânde în mediul academic american.

Posterele au fost găsite miercuri dimineață pe panoul de activități al campusului Georgetown de Shae McInnis, studentă în anul doi și trezorier al clubului College Republicans.

„Am citit imediat asta ca pe o amenințare, nu doar pentru mine, ci pentru toți cei de pe campus,” a declarat McInnis pentru Fox News Digital. „Fiecare conservator, fiecare student care nu aderă la ortodoxia stângistă predominantă, este vizat. Este o amenințare directă împotriva lor.”

Andrew Kolvet, purtător de cuvânt al Turning Point USA și producător executiv al emisiunii Charlie Kirk Show, a atras atenția asupra afișelor într-o postare pe rețelele sociale.

De asemenea, Secretarul Educației, Linda McMahon, a precizat că „Georgetown trebuie să decidă ce reprezintă ca instituție” și că autoritățile universitare au eliminat posterele și cooperează cu poliția campusului pentru a proteja studenții.

John Brown Gun Club, clasificat de Centrul pentru Contraterorism drept grup de extremă stânga, a fost implicat anterior în violențe împotriva agenților ICE și în incidente armate pe teritoriul Texasului.

În iulie 2025, un grup de aproximativ 12 persoane a atacat centrul de detenție Prairieland din Alvarado, deschizând focul asupra agenților federali, iar unii suspecți sunt membri ai clubului.

Benjamin Song, acuzat în acel caz, a fost implicat și în confruntări cu grupuri de dreapta la evenimente locale, sub pretextul de a proteja protestatarii de extremă dreapta.

Afișele descoperite la Georgetown fac parte dintr-un pattern mai larg de violență politică, pe fondul radicalizării anumitor grupuri.

„Ne construim o comunitate care s-a săturat de rezistență ceremonială și scrisori cu ton puternic. Dacă vrei să faci o schimbare reală în comunitatea ta, spune-ne,” se arată în mesajul QR-ului de pe afișe, un apel care ridică semne de întrebare privind siguranța pe campusurile americane.

Asasinarea lui Charlie Kirk la Utah Valley University a intensificat dezbaterile despre cultura violenței politice în universități.

„Este menirea unei universități să stimuleze ideile prin dezacord, dar acest poster m-a făcut să mă simt direct amenințată,” a mai spus McInnis.

Reacțiile variază de la condamnarea generală a actului criminal până la justificări izolate în mediile online ale stângii radicale, ceea ce amplifică temerile privind radicalizarea și potențialul de violență.

Georgetown University a subliniat că nu tolerează apelurile la violență sau amenințările și că ia măsuri pentru a asigura siguranța comunității sale.

Experții avertizează că astfel de incidente pot avea efecte pe termen lung asupra climatului politic și social din campusuri, consolidând diviziunile ideologice și alimentând tensiunile între studenți.