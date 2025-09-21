Ceremonia funerară a lui Charlie Kirk mobilizează scena conservatoare din SUA

O ceremonie funerară pentru activistul conservator Charlie Kirk are loc astăzi în Arizona, la State Farm Stadium, și va atrage prezența președintelui Donald Trump, a văduvei Erika Kirk și a altor oficiali de top ai administrației Trump.

Evenimentul marchează comemorarea lui Kirk, ucis pe 10 septembrie într-un atac armat în Utah, și este așteptat să adune o mulțime comparabilă cu cea a unui meci NFL.

Stadionul din Glendale, lângă Phoenix, va găzdui ceremonia care începe la ora 11:00, ora locală, cu așteptarea unui public numeros.

Prezența liderilor politici de seamă, printre care vicepreședintele JD Vance, șeful personalului Casei Albe Susie Wiles și Donald Trump Jr., evidențiază legăturile personale și profesionale pe care Kirk le-a avut cu administrația Trump.

„Charlie nu a fost doar un prieten – a fost ca un frate pentru mine”, a declarat Donald Trump Jr., reflectând legătura strânsă cu activistul.

Măsurile de securitate sunt stricte, cu screening de tip TSA, iar evenimentul a fost clasificat de autoritățile federale drept SEAR Level 1, același nivel de atenție aplicat unor evenimente de importanță națională și internațională, precum Super Bowl-ul.

Organizatorii se așteaptă la o prezență masivă, iar stadionul, care poate găzdui peste 63.000 de persoane, va fi complet ocupat.

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a fost numită noua CEO a Turning Point USA, organizația fondată de soțul ei. Erika, originară din zona Phoenix, a fost o prezență constantă la evenimentele organizației, vorbind despre politică, religie și valori conservatoare privind familia.

„Mișcarea pe care soțul meu a construit-o nu va muri”, a spus Erika Kirk, două zile după tragedie, reafirmând angajamentul față de moștenirea soțului ei.

Alături de ea, pe scenă vor fi și mai mulți oficiali și personalități conservatoare, inclusiv Robert F. Kennedy Jr., Pete Hegseth, Stephen Miller și Tucker Carlson.

Muzicieni creștini precum Chris Tomlin și Kari Jobe vor contribui la programul ceremoniei funerare, adăugând un ton solemn și comemorativ evenimentului.

Charlie Kirk, cofondatorul Turning Point USA la doar 18 ani, a fost o figură centrală în mobilizarea tinerilor conservatori și a susținut campaniile lui Donald Trump încă din 2016. Prin Turning Point USA și brațul său politic, Turning Point Action, Kirk a contribuit la mobilizarea votanților și la influențarea dezbaterilor politice pe campusurile universitare.

Activistul era, de asemenea, tată a doi copii și un soț dedicat. „El a fost tatăl perfect. El a fost soțul perfect”, a spus Erika Kirk. Tragedia a șocat comunitatea conservatoare, iar ceremonia funerară din Arizona devine un moment de reflecție asupra contribuțiilor lui Kirk, a legăturilor sale cu personalități politice și a impactului pe termen lung pe care acesta l-a avut asupra mișcării conservatoare americane.