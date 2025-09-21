Mitropolia Moldovei a fost implicată în campanii politice pro-Kremlin, transformând amvonul bisericii într-o tribună electorală mascată. În ultimele luni, mai mulți ierarhi și preoți au susținut indirect candidați pro-ruși și au promovat mesaje anti-UE.

ÎPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei, a simbolizat implicarea politică a clerului filorus. În 2016, el a susținut public candidatul Igor Dodon, încălcând regulile canoanelor bisericești care cer neutralitate politică. Sub conducerea lui Vladimir, Mitropolia Moldovei a funcționat ca instrument de promovare a agendei Kremlinului, inclusiv prin mesaje anti-occidentale și anti-UE, notează G4media.ro.

Episcopul Marchel a fost un alt exponent al propagandei anti-occidentale, fiind condamnat pentru discurs de ură împotriva comunității LGBT și a liderului opoziției, Maia Sandu. În iunie 2024, Judecătoria Bălți l-a obligat să plătească despăgubiri de 20.000 lei și să prezinte scuze publice, confirmând încălcarea principiilor legale și morale ale clerului.

Mitropolia Moldovei nu s-a limitat la discursuri publice. În 2024, sute de preoți și enoriași au participat la „pelerinaje” la Moscova și Serbia, organizate de Patriarhia Rusă și apropiați ai lui Ilan Șor.

Oficial, acestea aveau scop spiritual; neoficial, participanții primeau carduri bancare MIR alimentate cu aproximativ 1000 euro lunar, pentru „întreținerea bisericilor”, ceea ce reprezenta un mecanism de propagandă pro-Kremlin.

Grupuri de preoți au fost instruiți în școli clandestine de comunicare politică, pregătindu-i să strecoare mesaje anti-UE în predici, discuții și mediul online. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat aceste instruiri, menționând implicarea instructorilor ruși, care pregăteau preoții să manipuleze opinia publică prin autoritatea lor spirituală.

Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române, a fost ținta principală a discursului anti-occidental al clerului pro-rus. Preoți precum Iulian Rață și Serghei Ivanov au lansat acuzații de „prozelitism” și „trădare”, comparând deciziile credincioșilor de a trece la jurisdicția română cu separatismul transnistrean. Mesajele propagandistice vizau Mitropoliei Basarabiei și crearea de confuzie în rândul populației,

Acțiunile clericilor pro-ruși și colaborarea lor cu oligarhi precum Ilan Șor au creat o rețea de influență internă, funcționând ca un „cartel” clerical. Caterisirile, intimidările și recompensele financiare consolidau controlul asupra preoților din subordinea Mitropoliei Moldovei.